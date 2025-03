¿Ángela Aguilar responde a Cazzu por su nueva canción?

El miércoles 19 de marzo, Cazzu estrenó su tan esperada canción titulada “Con Otra”, la cual, a pocos minutos de su lanzamiento, generó una avalancha de comentarios en redes sociales. De inmediato, muchos internautas vincularon la letra del tema con su pasada relación con Christian Nodal, quien, a solo unos meses de su ruptura, contrajo matrimonio con Ángela Aguilar.

Aunque Cazzu no ha ofrecido declaraciones específicas sobre el trasfondo de la canción, numerosos seguidores interpretaron el tema como una serie de indirectas dirigidas a la menor de los Aguilar, lo que desató una intensa polémica entre los fanáticos de ambas partes.

Interactúan Belinda y Cazzu

Los seguidores de la cantante argentina reaccionaron con entusiasmo, llenando las plataformas sociales de mensajes de apoyo, elogios, memes y teorías. Entre las reacciones más comentadas destacó la de Belinda, ex prometida de Nodal, quien no solo dio “like” al video de Cazzu, sino que también le dejó un mensaje público: “¡Increíble! La jefa. Temazo”, acompañado de cuatro corazones rojos. La interacción sorprendió a los usuarios, quienes no esperaban este respaldo, y aumentó el revuelo que rodea la controversial relación entre el cantante sonorense y la hija de Pepe Aguilar.

En redes como X y TikTok, usuarios celebraron la canción con frases como: “La Cazzu tirando factos”, “Se trataba de exponerla, no de aniquilarla” y “Nació un himno”, mientras otros destacaron letras que consideraron directas y contundentes: “Robado se va lo que robado viene”, “Tienes tu enemigo durmiendo en tu cama” y “No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra”. La línea “niña, yo no tengo intenciones de quitártelo, pero fuiste mala y todo se paga” también fue vista como una posible alusión a una traición y una advertencia velada.

¿Ángela Aguilar y Nodal respondieron a “Con Otra”?

Desde hace días, Christian Nodal ha estado activo en redes sociales promocionando su nuevo sencillo “El Amigo”. Como parte de esta estrategia, recientemente publicó un video en TikTok junto a Pepe Aguilar, en el que ambos interpretan un fragmento de la canción mientras disfrutan lo que parece ser un trago de tequila.

Aunque la familia Aguilar se ha mostrado tranquila ante el revuelo mediático, este clip surge justo después del lanzamiento de “Con Otra” de Cazzu, tema que muchos han relacionado con su pasada relación con Nodal y que ha desatado todo tipo de reacciones en plataformas digitales.

Si bien Cazzu no plantea una confrontación directa en su letra, la canción contiene advertencias claras sobre el historial amoroso del cantante mexicano, lo que ha encendido aún más la conversación en torno a su nueva etapa con Ángela Aguilar.

En medio de la controversia, Ángela Aguilar compartió un video donde aparece junto a Nodal, derrochando cariño. En el breve clip, también aparece Leonardo Aguilar y los tres interpretan con entusiasmo la nueva canción de Nodal.

La publicación generó especulación inmediata: ¿es una respuesta velada a Cazzu o simplemente parte de la promoción de “El Amigo”? Lo cierto es que el video no pasó desapercibido y ha alimentado aún más el debate sobre la relación de Nodal y Ángela, en el contexto del reciente estreno que acaparó la atención de sus seguidores.