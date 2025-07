Ángela Aguilar, ¿la exreina del regional? Horacio Villalobos critica su fallida gira en EUA

La carrera de Ángela Aguilar atraviesa un momento difícil. Su más reciente gira “Libre corazón Tour”, con al menos 17 fechas programadas en Estados Unidos, no ha tenido la respuesta esperada y los recintos lucen vacíos. En redes sociales ya la llaman “la exreina del regional mexicano”, y la crítica no tardó en llegar desde los medios.

En el programa Extra40 de ADN40, Horacio Villalobos, acompañado de Pilar Boliver y Alejandro Brofft, analizó el caso y no escatimó en palabras: “Una noticia muy triste. Ángela Aguilar está, pues me imagino, muy devastada porque no está vendiendo boletos para su gira. O sea que el chisme no vende.”

Brofft recordó que el tour fue anunciado con fuerza mediática, con precios accesibles entre 1300 y 1500 pesos, la promesa de donar un dólar por cada diez vendidos a beneficencia, y el respaldo de su famoso apellido. Sin embargo, ni eso ha bastado: “Nada ha atraído al público. ¿Es el escándalo? ¿Es el castigo? ¿Es su público? El chiste es que no está vendiendo.”

Pilar Boliver lamentó la nube de tensión que parece acompañar a la joven artista: “La chava tan jovencita trae una nube gris encima que le está pasando factura.”

Villalobos cerró el tema con una crítica al doble estándar entre Ángela y Christian Nodal, su actual pareja: “El público la está castigando. Christian Nodal, que es parte del problema, atasca todos los lugares. Y como siempre, la misoginia opera en contra de Ángela Aguilar. La pobre está que no vende boletos, pensando que la iba a romper a todo lo que da.”

Por ahora, las fechas siguen en pie, pero la reacción del público pone en duda si Ángela podrá recuperar el trono que alguna vez ocupó como una de las máximas figuras del regional mexicano.