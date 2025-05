Ángela Aguilar en nueva polémica por 'copiarle a Belinda en su nuevo álbum'

La reciente producción de Ángela Aguilar, El Equivocado, ha desatado controversia en redes sociales. Aunque el tema marca un momento emocional para la cantante —quien lo ha vinculado con su relación con Christian Nodal—, lo que más ha llamado la atención del público no es solo su contenido, sino su estética visual.

Desde su publicación, varios usuarios en TikTok y Facebook han señalado que la propuesta visual del videoclip guarda un parecido notable con el arte promocional del sencillo Cactus de Belinda, lanzado en enero de este año. Ambas artistas aparecen de espaldas, adornadas con motivos florales y elementos naturales sobre la piel, lo que ha generado comparaciones directas y acusaciones de posible inspiración no reconocida.

El simbolismo detrás de Cactus —interpretado por muchos como una alusión directa a la ruptura entre Belinda y Nodal— se centraba en espinas, flores y un entorno emocional áspero. Ahora, el uso de temáticas similares por parte de Aguilar ha encendido la discusión. ¿Se trata de un homenaje, una coincidencia estética o una forma sutil de responder?

La portada del sencillo de Belinda muestra a la cantante cubierta con espinas brillantes y flores que parecen emerger de su cuerpo como una armadura. Por su parte, Ángela aparece decorada con mariposas, collares y flores que cubren su espalda, en una composición que recuerda un jardín viviente. Aunque ambas imágenes tienen su propia identidad artística, la similitud ha sido suficiente para generar debate.

En cuanto a Christian Nodal, el cantante expresó conmovido su apoyo incondicional al proyecto de Ángela. En una entrevista para Ventaneando, confesó que El Equivocado lo hizo llorar. “Me tocó profundamente el corazón… No me dijo ‘es para ti’, pero me quedó el saco, así que me lo puse”, compartió. También reveló que la idea del videoclip surgió de manera espontánea y reflejó una etapa íntima en su relación.

El álbum completo de Ángela, titulado Nadie se va como llegó, estará disponible a partir del 22 de mayo. Mientras tanto, la polémica continúa creciendo entre los seguidores de ambas artistas, quienes defienden apasionadamente sus posturas.