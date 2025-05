Andrés Vaca vs Jorge Pietrasanta: ¿Cuál fue la bronca entre narradores que escaló en redes?

En el mundo del futbol mexicano, los roces entre comentaristas no son cosa rara, pero la más reciente polémica entre Andrés Vaca (TUDN) y Jorge Pietrasanta (ESPN) ha escalado a niveles incómodos, dejando claro que entre ambos no hay buena relación ni mucho respeto.

Todo comenzó con un comentario de Pietrasanta dirigido a Ricardo Antonio La Volpe, luego de una aparición del exdirector técnico en TUDN. A través de redes sociales, el narrador de ESPN se burló del acento del “Bigotón” al comentar:

“Ahora entiendo, Lavolpe analiza el fulbo, no fútbol, por eso no le entiendo casi nada cuando habla, solo cuando dice FULBO”, escribió entre risas.

La respuesta de La Volpe no se hizo esperar. A través de su cuenta de Twitter, reviró de forma contundente:

“Dejando de lado el ataque personal que hacés sobre mi acento, te contesto solo en materia deportiva. No me entiendes, ni me entenderás porque de ‘Fulbo’, no sabes nada”.

Pero lo que parecía una simple controversia entre analista y narrador dio un giro inesperado cuando Pietrasanta involucró directamente a Andrés Vaca, compañero de La Volpe en transmisiones.

“No Ricardo, no se te entiende porque no sabes hablar, igual que el que narra contigo y se ríe (ese que, dicho por él, aprendió a narrar en el FIFA, y que ahora se atreve a criticar verdaderos periodistas). No tienen dicción. Yo no critico tu acento ni tu carrera en el FULBO”, lanzó ‘Pietra’.

Ante esto, Vaca no se quedó callado y respondió de forma contundente, dejando ver viejas rencillas:

“El que no tiene dicción ocupa el lugar que tú deseas volver a tener. El que narraba el FIFA, ocupó el lugar que tú querías en Maracaná. Y el que se ríe, se sigue riendo porque han pasado más de 10 años y sigues sin superarlo. Hey, pero sigue diciendo ‘me paro de pie’, todos te recordamos por eso. Ánimo”.

La última palabra (por ahora) volvió a ser de Pietrasanta, aunque con menos impacto mediático:

“¡De verdad! En lo que te has convertido: en vocero. Nadie te invitó a esto y el que se ríe… Yo renuncié, de no ser así no existirías. ¿Ya le ganaste una a Azteca? Investiga en el entorno y en medios qué piensan de ti, porfa”, escribió, dando cierre momentáneo a esta polémica que, todo indica, aún tiene cuerda para más.