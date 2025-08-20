Espectáculos Ángela Aguilar Shakira en Torreón Series Shakira Famosos

Andrés Tovar rompe el silencio y confirma que Maite Perroni no volverá a RBD

El productor defendió a su esposa tras el escándalo del Soy Rebelde Tour y aseguró que la decisión se debe a valores personales y no a intereses económicos

El escándalo que dejó el "Soy Rebelde Tour" alrededor de RBD no da tregua, y Andrés Tovar decidió hablar para defender a su esposa, Maite Perroni.

La gira de 2023 del exitoso grupo no sólo ilusionó a los fanáticos con la posibilidad de un regreso y más conciertos, sino que también reveló tensiones internas, acusaciones de fraude contra el mánager y diferencias entre los integrantes.

Ahora, Tovar confirma que Maite Perroni no regresará a RBD.

En un comunicado publicado en X (antes Twitter), el productor explicó que la decisión de su esposa se debe a que:




"Un proyecto en el que haya abusos, robos y malos tratos, no va a participar".




Aunque Maite ama la banda, su música y a los fanáticos, Tovar subrayó que sus valores están por encima del dinero:


"Así pierda un proyecto que ama y que le corresponde por ser parte de él".




El productor también respondió a quienes la critican basándose en mentiras: "nadie más feliz y exitoso que tú te va a criticar. Lo harán los mediocres, envidiosos, dolidos e ignorantes. Maite es Maite y no compite con nadie. Vamos a resultados y números para que no sigan avergonzándose a sí mismos afirmando con tal seguridad cosas que solo ocurren en sus cabezas".


Tovar destacó que, a pesar de no lanzar un nuevo sencillo en años, Maite suma billones de vistas en sus temas y se mantiene entre los primeros lugares en las plataformas de música.




"En actuación, sus telenovelas y series en Amazon y Netflix siguen entre las más vistas por millones, ocupando primeros lugares actualmente en todo el mundo", aunque tiene más de tres años sin actuar, menciona.




Actualmente, Maite se dedica por completo a su vida maternal y asegura que forman una familia feliz. Además, pidió a sus haters en enfocarse en sus propios problemas y atender su salud mental:


"No peleen por alguien que ni los voltea a ver, ni busquen pleitos. La ficción está en la televisión".


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Maite Perroni

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
