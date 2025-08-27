Andrea Legarreta preocupada por Erik Rubín; teme que se se involucre con una mujer interesada

Una foto en la que Erik Rubín aparece muy sonriente junto a una mujer rubia, desató versiones de que el cantante de 54 años podría estar estrenando un romance, luego de su separación con la conductora Andrea Legarreta en febrero de 2023, tras 20 años juntos.

El cantante fue cuestionado por la prensa sobre si ya se estaba dando una nueva oportunidad en el amor, pues en dicha fotografía, la protagonista escribió: "Mi cita", lo que dio más de qué hablar en redes sociales.

Sin embargo, el exintegrante de "Timbiriche" dijo no reconocer a la mujer de la foto, fue su hija Mía quien le recordó de qué ocasión era la imagen, así que Erik, con toda tranquilidad respondió ante la versión de un romance:

"Es falso".

Erik Rubín con una fan en Monterrey. Esta foto desató versiones de un posible romance del cantante, ex de Andrea Legarreta.

Andrea Legarreta está consciente de que tanto ella como su ex Erik Rubín pueden empezar, en cualquier momento que así lo decidan, una relación de pareja, pues son totalmente libres, aunque esto no significa que sea indiferente sobre el tipo de mujer que le gustaría que fuera la compañera del padre de sus hijas.

Legarreta fue cuestionada sobre la foto con la que Rubín se hizo viral al aparecer con una rubia mujer, la conductora compartió que fue el propio Erik quien le contó lo sucedido mientras comían juntos en familia.

Le contó que la prensa lo cuestionó si la foto era una prueba de un nuevo romance, pero le confesó que ni se acordaba, pues fue su hija Mía quien le recordó que se trataba de una foto que se tomó con una fan en Monterrey llamada Brenda Alanis.

"No pasa nada, al final los dos estamos en una situación donde podríamos hacerlo, sin embargo todavía no", dijo Legarreta tranquila a "Ventaneando".

Aunque confesó que cuando Erik encuentre a una pareja, le gustaría que ésta sea una buena persona, que valga la pena y que no sea abusiva.

"Lo que sí anhelo es que cuando se encuentre a alguien, que sea una buena persona, alguien que valga la pena, que no sea una persona abusiva".

Agregó que no le gustaría para nada que encontrara a una mujer aprovechada que se acercara a él por interés económico, pues se le haría una situación muy triste.

"Hay muchas chavas que están muy a las vivas, ¿no?, de querer de pronto figurar o aprovecharse, bajarles la lana o amor a cambio de qué, eso se me hace triste", expresó.

Andrea Legarreta y Erik Rubín siguen apareciendo juntos cuando acompañan a alguna de sus hijas a algún evento artístico, aunque también siguen apareciendo juntos en sus respectivos cumpleaños o eventos familiares.