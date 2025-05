Ana María Alvarado gana demanda contra Maxine Woodside por despido injustificado

Ana María Alvarado confirmó en una reciente transmisión en vivo en su canal de YouTube que el juez falló a su favor en la demanda laboral contra Maxine Woodside, por despido injustificado luego de más de 32 años de trabajo en el programa Todo para la mujer. Como resultado, Woodside deberá otorgarle una compensación económica, cuyo monto no fue revelado.

Fue en 2023 cuando Alvarado, actual integrante del programa Sale el sol, decidió proceder legalmente contra la llamada “Reina de la radio” luego de haber sido retirada del programa Todo para la mujer, espacio en el que colaboró por más de tres décadas. Según relató, su salida se dio de forma repentina, sin previo aviso ni liquidación, a pesar de haber trabajado durante 32 años con profesionalismo y puntualidad.

Durante la transmisión, la comunicadora expresó su alivio por haber obtenido justicia:

“Hoy me siento contenta, satisfecha. No se trata de ganar por ganar, sino de que se reconozca el esfuerzo y los derechos laborales. Durante 32 años trabajé en Todo para la mujer, y me fui sin una explicación digna.”

Alvarado recordó que en los meses previos a su despido ya notaba ciertas señales negativas por parte del equipo de producción: reducción de salario, disminución de días laborales y un trato distante. Considera que fue llevada de forma deliberada hacia la salida, sin que se le ofreciera un diálogo claro.

“Me hubiera gustado despedirme con dignidad, que me hablaran de frente. Acepto que los ciclos terminan, pero hay formas”, añadió.

También señaló que, durante el juicio, Maxine Woodside intentó deslindarse por completo de cualquier vínculo laboral con ella. “Dijo que nunca trabajé para ella, que no me pagó y que no había ningún lazo profesional entre nosotras”, relató la periodista, sorprendida por la postura de su excompañera.

Aunque evitó hablar de la cantidad exacta que deberá recibir como compensación, Alvarado dejó entrever que se trata de una suma significativa, y enfatizó que lo más importante para ella fue que se respetaran sus derechos como trabajadora.

“Los abogados sabrán cuándo y cómo llegará ese dinero. Lo fundamental es que la ley me dio la razón”, concluyó.

Finalmente, Ana María hizo un llamado a quienes se han sentido vulnerados en sus espacios de trabajo: “No se queden callados. Cuando se comete una injusticia, hay que alzar la voz y defenderse”.

Por su parte, Maxine Woodside no ha emitido declaraciones recientes tras el fallo en su contra. En entrevistas pasadas, aseguró que no tenía responsabilidad alguna sobre el despido de Alvarado:

“Yo no la contraté, no le pagaba, no tengo por qué responder por ella”, dijo en su momento a la revista TVNotas.

Ana María también compartió detalles del caso en su participación en “El mitangrit con Horacio”, donde habló no solo del proceso legal, sino también de su trayectoria y próximos proyectos.