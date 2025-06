Ana María Alvarado asegura que Daniela Castro insultaba a niñas

Tras las declaraciones de Ana María Alvarado sobre el supuesto bullying que Danka, hija de Daniela Castro, enfrentó en la escuela, la actriz, de 55 años, salió en defensa de su hija.

En respuesta, la periodista aclaró: "Ahora es una señora. Es una mamá. Entiendo que defiendas a tus hijos de cualquier cosa que escuches de ellos, pero yo jamás ataqué a su hija".

La periodista Ana María Alvarado relató su experiencia compartiendo un año escolar con Daniela Castro durante la secundaria. Según Alvarado, la actriz se integró a su grupo de manera desfasada debido a su participación en el programa ¡Cachún, cachún ra ra!:

"El comentario era para ella, porque estudiamos en la misma escuela secundaria, un solo año. Entró a mi grupo desfasada, porque estaba haciendo el programa y no había terminado la secundaria. Comenté que sí molestaba a las alumnas. No lo comenté con dolo, ni porque alguien me lo contó, sino porque yo estaba ahí".