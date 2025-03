Amazon Prime comienza a utilizar IA para doblar series y películas

La inteligencia artificial ha tomado bastante fuerza desde hace algunos años y, hoy más que nunca, ha conseguido la relevancia suficiente para ser tomada por grandes empresas como 'material de apoyo' al encontrar en ella 'facilidad a un bajo costo'.

Un ejemplo de lo anterior es la multinacional Amazon que, a través de su plataforma de streaming Amazon Prime, está comenzando a emplear el uso de inteligencia artificial para el doblaje de algunas de las series y películas que tiene en su catálogo.

Además de traer comentarios negativos por la calidad del doblaje hecho por inteligencia artificial, dicha situación ha dado pie a la polémica y controversia entre el público, sobre todo con los actores que se dedican al mundo del doblaje.

Y es que aunque la IA ha sido utilizado en los últimos años como un recurso útil para la elaboración de varias tareas, la misma se ha visto bajo el ojo de la polémica al ser tema de debate sobre el abuso de su uso y al intentar remplazar labores humanas con ésta.

Dicha situación está presentándose en el mundo del doblaje, donde decenas de actores se han mostrado en desacuerdo con el uso de la inteligencia artificial para remplazar su trabajo.

Amazon Primer ha comenzado a recurrir a la IA a través de un programa piloto para series y películas en su catálogo, las cuales no contaban con doblaje previo en ciertos países.

Y es que según Amazon, el motivo para recurrir a la IA es que la barrera lingüística no se convierta en un impedimento para que el público disfrute de la variedad de contenido que incluye su catálogo de Prime.

Al momento Amazon sólo ha aplicado este programa en títulos que no cuentan con soporte para doblaje, aunque las quejas no se han hecho esperar.

Han sido varias las personalidades del medio del doblaje que se han pronunciado por el uso de la inteligencia artificial en el doblaje de diversas producciones, ya que además de dejarlos fuera de juego, la calidad del trabajo de la IA es calificado como 'antinatural'.

Varios actores han recurrido a las redes sociales para dar su opinión sobre el uso de la IA en el doblaje y como ésta termina siendo, como dice su propio nombre, 'artificial'.

"La gente merece respeto. Tu publico merece un respeto y esto es no respetar a la gente. Doblar algo no es traducirlo nada más, doblar algo, es traducir los sentimientos. Y los sentimientos humanos sólo los pueden dar artistas de voz humanos. Así que por favor Amazon, no cometas este error", dijo el encargado del podcast Teatrónime.