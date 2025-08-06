Nacional Violencia Tamaulipas Desaparecidos Claudia Pavlovich SAT Narcotráfico

Amazon

Amazon llega a México y anuncia contratación de personal, ¿dónde se instalará?

La gigante del e-commerce acelera su expansión en el país con una nueva sede operativa.

Largas filas en el inicio del reclutamiento/ Especial

Largas filas en el inicio del reclutamiento/ Especial

NEYEN AVILA

La empresa Amazon continúa consolidando su presencia en América Latina y ahora ha elegido una nueva ciudad mexicana para instalar un centro logístico clave: Tampico, en el estado de Tamaulipas. La apertura está prevista para el 25 de agosto y, según fuentes oficiales, se espera que la instalación impulse tanto la economía local como la generación de empleo.

Con el objetivo de incorporar personal antes de su inauguración, Amazon lanzó una convocatoria abierta que abarca distintas fechas durante el mes de agosto. Desde el primer día, el proceso atrajo a decenas de personas que buscan insertarse en el mercado laboral formal con condiciones competitivas.

Empleos sin experiencia previa

Uno de los principales atractivos de la propuesta de Amazon es la posibilidad de aplicar sin necesidad de experiencia laboral previa. La única condición establecida por la empresa es que los postulantes sean mayores de edad, lo que amplía considerablemente el espectro de aspirantes, incluyendo tanto a jóvenes en búsqueda de su primer trabajo como a personas adultas en situación de desempleo.

Ver también:https://www.elsiglodetorreon.com.mx/siglotv/video/amazon-anuncia-inversion-de-5-mil-mdd-en-mexico.html


La nueva bodega ofrecerá puestos de trabajo para tareas de almacenamiento y logística, con un sueldo mensual base de $9,250 pesos, prestaciones de ley y beneficios adicionales como bonos de puntualidad y vales de despensa. Además, se brindarán turnos nocturnos con compensaciones especiales.


Solo piden mayoría de edad/ Especial
Solo piden mayoría de edad/ Especial


Proceso activo y respuesta masiva


El reclutamiento se lleva a cabo en las oficinas del Servicio Nacional de Empleo de la ciudad, con jornadas programadas entre el 6 y el 20 de agosto. En las primeras horas del primer día ya se habían recibido más de 60 solicitudes, lo que refleja el interés que genera el arribo de una empresa como Amazon a la región.


Ver también:https://www.elsiglodetorreon.com.mx/siglotv/video/al-menos-11-heridos-en-un-incendio-en-un-almacen-del-amazon-ruso.html


Esta inversión no solo marca un hito para el desarrollo económico de Tampico, sino que también pone de manifiesto el creciente interés de empresas tecnológicas por instalarse en zonas estratégicas del país. La expectativa es que este nuevo nodo logístico sirva como modelo para futuras expansiones.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Nacional

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Amazon trabajo México

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Nacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Largas filas en el inicio del reclutamiento/ Especial


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2404518

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx