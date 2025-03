Álvaro Fidalgo critica mano no sancionada; 'Tito' Villa le responde con burla en redes

Al término del Clásico Nacional entre Chivas y América, en la Copa de Campeones de la Concacaf, Álvaro Fidalgo dejó sobre la mesa el tema arbitral, luego de una polémica mano de Luis Romo dentro del área, que no fue sancionada como penalti.

El futbolista de las Águilas declaró que si esa acción se hubiera presentado en el área azulcrema, el tono de la polémica y el escándalo hubiera sido totalmente diferente.

"Me parece una mano muy clara. No sé cómo es el criterio exactamente de ellos, mano es. No sé si por qué lo toca Brian (Rodríguez), Si llega a caer del otro lado habría polémica, como no es del América no creo que haya. No pasa nada, ya está, a pensar en lo que sigue", aseveró el volante de los emplumados.

Estas declaraciones hicieron ruido en el futbol mexicano y Emanuel Villa las aprovechó para burlarse del conjunto azulcrema, en especial del futbolista español de los emplumados.

"Completamente de acuerdo con Fidalgo. Es una mano totalmente sancionable, pero como no era la Liga MX, ¡Juegueeee! Las cosas como son, siempre. Ayer fueron víctimas del arbitraje. Nada más, no digan que no 'lloran' cuando les roban. Es válido quejarse, no pasa nada. Es parte del futbol", escribió en su cuenta de X el exjugador argentino.

Su tono sarcástico se debe a que hace unas semanas, Álvaro, en una entrevista, lanzó una indirecta para él y a Javier Alarcón, dos comentaristas aficionados a Cruz Azul, que han manifestado constantemente supuestas ayudas arbitrales para las Águilas.