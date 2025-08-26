Alumno de UTT participa en 'ExxonMobil México 2025' en Universidad de Texas

Darío Guillermo Ramos Ramón es estudiante de la Universidad Tecnológica de Torreón (UTT) y participó en el Programa de Desarrollo de Habilidades Laborales “ExxonMobil México 2025”, el cual se desarrolló en la Universidad de Texas. Su asistencia se pudo cristalizar gracias a una beca de movilidad que obtuvo y que busca que las personas beneficiarias tengan experiencias académicas internacionales encaminadas a programas de estudios para la profesionalización en áreas como: innovación y emprendimiento, big data e inteligencia artificial, desarrollo sustentable para ingeniería y tecnología de energía renovable y transición energética con instituciones académicas en el territorio de Estados Unidos.

La beca es generada por la empresa ExxonMobil México y la Comisión México-Estados Unidos para el intercambio Educativo y Cultural (Comexus), la cual incluyó el curso académico, vuelos internacionales, seguro médico, alimentación, alojamiento, transportación local y visa.

El rector de la UTT, Carlos Centeno Aranda se reunió en recientes días con el joven, felicitándolo por participar en el programa y resaltó la importancia de que los estudiantes apliquen para estas becas de movilidad internacional. Darío le contó su experiencia en la Universidad de Texas donde estuvo cuatro semanas y la cual le permitió conocer jóvenes de diferentes países.

El joven, estudia la carrera de Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software y aprovechó para invitar a los estudiantes a participar en las convocatorias que se difunden a través de la UTT y que les da experiencias académicas únicas.

Para ser acreedores a la beca de movilidad internacional que obtuvo Darío, algunos requisitos son: estar inscritos en un programa de nivel licenciatura, ingeniería o técnico superior universitario y estar cursando el último año del programa correspondiente a la fecha de la emisión de la convocatoria dentro de las áreas del conocimiento de ciencia, tecnología, ingeniería, sustentabilidad, liderazgo, e innovación. Así como contar con promedio académico mínimo de 8.5 al momento de la emisión de la convocatoria; no tener materias reprobadas a la emisión de la convocatoria y demostrar con el documento o certificado correspondiente el nivel de B2 en el idioma inglés (TOEFL ITP, IELTS, ITEP CORE, ITEP PLUS, Cambridge, APTIS o Duolingo) o superior preferentemente.