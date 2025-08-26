Torreón IMSS Ayuntamiento de Torreón Reforma Electoral Sistema vial Abastos-Independencia Cabildo de Torreón

Alumno de UTT participa en 'ExxonMobil México 2025' en Universidad de Texas

ANGÉLICA SANDOVAL

Darío Guillermo Ramos Ramón es estudiante de la Universidad Tecnológica de Torreón (UTT) y participó en el Programa de Desarrollo de Habilidades Laborales “ExxonMobil México 2025”, el cual se desarrolló en la Universidad de Texas. Su asistencia se pudo cristalizar gracias a una beca de movilidad que obtuvo y que busca que las personas beneficiarias tengan experiencias académicas internacionales encaminadas a programas de estudios para la profesionalización en áreas como: innovación y emprendimiento, big data e inteligencia artificial, desarrollo sustentable para ingeniería y tecnología de energía renovable y transición energética con instituciones académicas en el territorio de Estados Unidos.

La beca es generada por la empresa ExxonMobil México y la Comisión México-Estados Unidos para el intercambio Educativo y Cultural (Comexus), la cual incluyó el curso académico, vuelos internacionales, seguro médico, alimentación, alojamiento, transportación local y visa.

El rector de la UTT, Carlos Centeno Aranda se reunió en recientes días con el joven, felicitándolo por participar en el programa y resaltó la importancia de que los estudiantes apliquen para estas becas de movilidad internacional. Darío le contó su experiencia en la Universidad de Texas donde estuvo cuatro semanas y la cual le permitió conocer jóvenes de diferentes países.

El joven, estudia la carrera de Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software y aprovechó para invitar a los estudiantes a participar en las convocatorias que se difunden a través de la UTT y que les da experiencias académicas únicas.

Para ser acreedores a la beca de movilidad internacional que obtuvo Darío, algunos requisitos son: estar inscritos en un programa de nivel licenciatura, ingeniería o técnico superior universitario y estar cursando el último año del programa correspondiente a la fecha de la emisión de la convocatoria dentro de las áreas del conocimiento de ciencia, tecnología, ingeniería, sustentabilidad, liderazgo, e innovación. Así como contar con promedio académico mínimo de 8.5 al momento de la emisión de la convocatoria; no tener materias reprobadas a la emisión de la convocatoria y demostrar con el documento o certificado correspondiente el nivel de B2 en el idioma inglés (TOEFL ITP, IELTS, ITEP CORE, ITEP PLUS, Cambridge, APTIS o Duolingo) o superior preferentemente.


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Educación superior UTT

               


