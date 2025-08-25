Alumna de UJED Gómez Palacio pide apoyo para hacer estancia en Universidad de Portugal

La Universidad de Aveiro ubicada en Portugal aceptó a Mariana Alvarado González, estudiante del último semestre de la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) campus Gómez Palacio para realizar una estancia de investigación. La alumna es integrante del Grupo de Química y Tecnología de Biocompuestos UJED-CA-134 y esta experiencia internacional la proyecta como representante de Durango, de México y de las mujeres jóvenes en la ciencia.

Su investigación se desarrollará en la Universidad de Aveiro, bajo la supervisión del doctor Manuel Coimbra, reconocido internacionalmente por sus estudios en análisis estructural de polisacáridos y editor en jefe de la revista Carbohydrate Polymers. El proyecto evaluará el impacto del estrés abiótico —por salinidad y escasez de agua— en polisacáridos del aloe vera, analizando cómo cambian sus estructuras y cómo estas modificaciones se relacionan con su actividad biológica.

El tema resulta clave para México, principal productor y exportador mundial de aloe vera, ya que conocer cómo las condiciones de estrés modifican sus compuestos podría mejorar el rendimiento de los cultivos, potenciar sus propiedades biológicas y generar valor agregado. Estos avances tendrían un impacto directo en la rentabilidad agrícola, la sostenibilidad y el bienestar de las comunidades productoras.

“Si logramos aprovechar los cambios naturales de la planta para mejorar su funcionalidad, podríamos contribuir no sólo al avance de la ciencia, sino también al bienestar de las familias que dependen de este cultivo”, dijo la estudiante.

Mariana subrayó también la relevancia social de su participación. “Cuando era niña soñaba con ser investigadora y viajar a otros países. Hoy estoy más cerca de cumplirlo y quiero demostrar que sí se puede, que las mujeres en la ciencia tenemos mucho que aportar y que, con apoyo, podemos abrir camino para las siguientes generaciones”, expresó.

Comentó que para ella, la estancia es más que un paso académico ya que se trata de una oportunidad de aprender nuevas metodologías, colaborar con investigadores de distintos países y demostrar que las mujeres jóvenes pueden contribuir al desarrollo científico internacional.

La estudiante cuenta con el respaldo de sus asesores académicos, de su familia y de la facultad. Sin embargo, debido a los gastos que implica su estancia en la universidad pública portuguesa, pide el apoyo de instituciones, empresas y personas interesadas en impulsar la presencia femenina mexicana en la ciencia internacional.

Con el apoyo de la ciudadanía, podrá cubrir los costos de traslado, estadía y manutención durante su estancia en Portugal, lo que permitirá que sus resultados beneficien al desarrollo científico y agrícola de México.