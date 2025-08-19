Torreón Contaminación Wrangler Profeco Simas Torreón

Clima en La Laguna

Altas temperaturas y cielo parcialmente nublado en La Laguna

Altas temperaturas y cielo parcialmente nublado en La Laguna

Altas temperaturas y cielo parcialmente nublado en La Laguna

FABIOLA P. CANEDO

La Comarca Lagunera continúa bajo condiciones climáticas extremas, con temperaturas que alcanzan hasta los 39 grados centígrados. De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se espera un ambiente muy caluroso por la mañana y la tarde, acompañado de cielo parcialmente nublado.

En Torreón, la temperatura máxima registrada este lunes fue de 39.2 grados centígrados, mientras que para hoy se prevé una máxima de 36 y una mínima de 24 grados, con viento moderado a fuerte que podría intensificarse en algunas zonas.

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional informó que diversos fenómenos atmosféricos están generando lluvias significativas en varias regiones del país:

Regiones afectadas por lluvias:

Noroeste: El monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica provocarán lluvias fuertes en Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Nayarit y Durango, además de chubascos en Baja California Sur.

Centro y sur: Un canal de baja presión generará lluvias intensas en Oaxaca, muy fuertes en Veracruz y Guerrero, y fuertes en Puebla, Morelos y Estado de México. También se esperan lluvias aisladas en otras entidades del centro.


Sureste: Otro canal de baja presión, junto con aire húmedo proveniente del Mar Caribe, ocasionará lluvias intensas en Chiapas y fuertes en Campeche y Tabasco.


Occidente: La onda tropical número 23 traerá lluvias muy fuertes a Michoacán y fuertes en Jalisco y Colima.


Noreste: Una circulación ciclónica en altura propiciará lluvias fuertes en esta región.


Las autoridades recomiendan mantenerse hidratados, evitar la exposición prolongada al sol y estar atentos a los avisos meteorológicos, especialmente en las zonas donde se prevén lluvias intensas.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Clima en La Laguna

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Altas temperaturas y cielo parcialmente nublado en La Laguna


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407621

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx