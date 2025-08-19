Altas temperaturas y cielo parcialmente nublado en La Laguna

La Comarca Lagunera continúa bajo condiciones climáticas extremas, con temperaturas que alcanzan hasta los 39 grados centígrados. De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se espera un ambiente muy caluroso por la mañana y la tarde, acompañado de cielo parcialmente nublado.

En Torreón, la temperatura máxima registrada este lunes fue de 39.2 grados centígrados, mientras que para hoy se prevé una máxima de 36 y una mínima de 24 grados, con viento moderado a fuerte que podría intensificarse en algunas zonas.

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional informó que diversos fenómenos atmosféricos están generando lluvias significativas en varias regiones del país:

Regiones afectadas por lluvias:

• Noroeste: El monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica provocarán lluvias fuertes en Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Nayarit y Durango, además de chubascos en Baja California Sur.

• Centro y sur: Un canal de baja presión generará lluvias intensas en Oaxaca, muy fuertes en Veracruz y Guerrero, y fuertes en Puebla, Morelos y Estado de México. También se esperan lluvias aisladas en otras entidades del centro.

• Sureste: Otro canal de baja presión, junto con aire húmedo proveniente del Mar Caribe, ocasionará lluvias intensas en Chiapas y fuertes en Campeche y Tabasco.

• Occidente: La onda tropical número 23 traerá lluvias muy fuertes a Michoacán y fuertes en Jalisco y Colima.

• Noreste: Una circulación ciclónica en altura propiciará lluvias fuertes en esta región.

Las autoridades recomiendan mantenerse hidratados, evitar la exposición prolongada al sol y estar atentos a los avisos meteorológicos, especialmente en las zonas donde se prevén lluvias intensas.