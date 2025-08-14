Deportes Club América Algodoneros del Unión Laguna Mundial 2026 Santos Laguna Liga MX

Allan Saint-Maximin revela que rechazó a Europa por llegar a América

En una entrevista con Alberto Lati, el delantero francés confesó que buscaba el "lado humano" de un equipo y no le interesaba el tema del dinero

EL UNIVERSAL

América logró amarrar a Allan Saint-Maximin, habilidoso futbolista francés que fue buscado por algunos clubes europeos, pero el nuevo refuerzo de las Águilas confesó que decidió llegar a México por un tema familiar.

En una entrevista con Claro Sports, el ex del Newcastle reveló la gran razón por la que decidió no hacerle caso a las ofertas europeas, argumentando que no tuvo nada que ver con dinero.

"Honestamente tuve muchas ofertas, incluso de clubes europeos. Pero prefiero un club que me quiera de verdad, muy familiar, dispuesto a ponerme en las mejores condiciones. Un club sano, con buena gente, que escucha mis necesidades y las de mi familia soy muy de familia; mis hijos son mi prioridad".

"En otros equipos me prometieron de todo: "Maxi, haremos todo por ti, visa, escuelas…", y al llegar me dejaron solo. No quiero repetir eso ni que mi familia lo viva. América me prometió cosas y, apenas llegué, me mostró que puedo contar con ellos. Ojalá siga así por mucho tiempo. Y no fue por dinero: gracias a Dios gané bien en Arabia. Lo que buscaba era justo este lado humano".

"Las opciones que tuve no eran lo mejor para mi familia", señala Maximin


Bajo esa línea de cuidar de su familia y de buscar lo mejor para ellos, Allan comentó que su objetivo era regresar a Francia, pero las ofertas no eran lo que él esperaba. De igual manera, volvió a mostrarse contento de haber tomado la decisión de venir a la Ciudad de México.


"Francia, Italia, Rusia… En el fondo quería volver a casa, a Francia, pero las opciones que tuve no eran lo mejor para mi familia. Y lo más importante para mí es la familia".


"Creo que venir aquí fue una gran decisión: necesitaba recuperar esa llama y esa pasión, rodearme de gente bien intencionada y creyente, que quiera lo mejor para mí, no gente que te ponga piedras en el camino. Desde los primeros entrenamientos se nota que el grupo está top y ojalá hagamos grandes cosas esta temporada", aseguró.



               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Club América Allan Saint-Maximin

               


