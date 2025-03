Alisun, hija de Marco Antonio Solís, lanza su sencillo Ríos

Heredera del gran talento de su padre, Marco Antonio Solís, la joven Alisun empieza a abrirse camino en la industria musical con una propuesta muy singular con la que busca conectar con el público.

Recién, la joven ha dado a conocer su tema Ríos, motivo por el que charló en exclusiva con El Siglo de Torreón vía Zoom. Envió saludos a esta región y dijo que le gustaría venir a cantar sus melodías en vivo.

Posteriormente, dio los detalles del citado sencillo que ya se encuentra en las plataformas digitales.

“Acaba de salir este ‘single’. Se trata de fluir con la vida, el amor o la luz y de reencontrarnos con nuestro origen y cauce, así como los ríos siempre regresan a sumar al final del día. Se trata también de confiar siempre en el amor y no temer a la oscuridad. Nos invita a aumentar nuestra capacidad de brillar en este mundo”, explicó.

En ese sentido, la artista platicó acerca del proceso de composición de Ríos, cuyo video se encuentra en YouTube.

“La escribí cuando tenía 20 años. Estaba pasando muchas transformaciones de mi vida. Salía con un chico y su apellido era el nombre de un río y entonces me inspiró también a escribir este tema. Todo fue fluyendo y luego sentí que lo mejor era hacer la canción como una metáfora y así se fue transformando el sonido hasta llegar a lo electrónico y extrovertido”.

Algo que ha destacado esta y otras canciones que ha sacado Alison Solís (su nombre real) es que sus letras no tienen nada que ver con las modas de la industria musical.

"Me gusta ser auténtica y real. Busco dar mensajes positivos porque uno como artista tiene una gran responsabilidad en cada mensaje que podemos dejar en una canción. Deseo ser un buen ejemplo”.

Alisun mencionó que ella siempre se ha involucrado en todo el proceso de su propuesta, en especial, cada vez que da a conocer una rola.

“Siempre hago las maquetas originales. Creo los demos, los conceptos. Me adentro mucho en todo, incluso en los videos”.

Solís explicó que cuenta con más canciones que irá dando a conocer en los próximos meses.

“Voy a lanzar un EP que tiene cerca de seis a ocho canciones. Será algo divertido y luego el 17 de marzo estaré justo cantando en México y luego me voy a un evento en California”.

Debido a su padre, Alison Solís creció rodeada de música y desde pequeña se fue introduciendo en tal expresión artística.

“Empecé tocando el piano y realizando teatro. Yo misma decidí que esto es lo que quería hacer. Les confieso que antes me daba miedo, pero gracias al teatro superé adversidades. Después me fui de gira con Camila y con mi padre, y todo eso me fue ayudando. Hoy en día, además de cantar y componer, toco varios instrumentos”.

La música, según confesó Alisun, le da paz, tranquilidad y al respecto dijo que, “me sirve para expresarme y es que cada nota me satisface al crearla”.

Era inevitable no hablar de Marco Antonio Solís. Su hija mencionó a El Siglo de Torreón lo mucho que le ha aprendido.

“Siento que él se ha mantenido auténtico a sí mismo. Escribe desde el corazón y eso el público lo sabe”, puntualizó.