Alistan apoyo por miniciclo

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas dijo que en la última visita que hizo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo a La Laguna, le comentó que se había anunciado un miniciclo agrícola para el ciclo 2024-2025 en la Comarca Lagunera y que le propuso implementar un programa emergente de apoyo para los campesinos de los municipios de dicha entidad pues se encuentran en el tramo más lejano de entrega del agua.

Mencionó que el programa consideraría una inversión de 120 millones de pesos, de los cuales, 100 millones se aportarían por parte de la Federación y el resto los pondría el Gobierno del estado. "Para poder hacer un programa de apoyo, puede ser de empleo temporal para cubrir los jornales que se estarían perdiendo a causa de este anuncio donde pues va a haber un miniciclo", dijo. Comentó que tanto Julio Antonio Berdegué Sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural y Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ya tienen el proyecto por lo que esperan que lo puedan revisar este domingo 16 de marzo en el estado de Tabasco, donde Sheinbaum Pardo tiene una gira programada.

Jiménez Salinas indicó que la presidenta no tenía conocimiento del miniciclo agrícola pues en su agenda tiene una gran cantidad de temas en todo el país. "Y este es un tema en particular, entonces no tenía conocimiento de este miniciclo y le comenté que era importante hacer un programa social, de igual manera lo comenté con el director de Conagua y con el secretario de Agricultura y bueno, ya traen el proyecto, mañana (hoy) ven a la presidenta en Tabasco y esperamos que lo puedan autorizar", agregó. En febrero de este año, El Siglo de Torreón informó que la Conagua estaba sosteniendo reuniones con los diferentes módulos de riego del Distrito 017 de la Comarca Lagunera, con motivo del arranque del ciclo agrícola. En los primeros días de marzo se espera abrir las compuertas de la presa Lázaro Cárdenas, mejor conocida como El Palmito, para dar inicio al miniciclo de riego, para el cual, se autorizaron 400 millones de metros cúbicos (Mm3).

Se trata de un volumen considerablemente menor al que se tuvo el año pasado, cuando fueron 900 Mm3, por lo que la reducción en la superficie a sembrar será drástica, esto debido a la baja disponibilidad de la presa, que desde septiembre de 2024 se ha mantenido al 31 por ciento de su nivel ordinario. El director del organismo de cuenca Cuencas Centrales del Norte de la Conagua, Juan Gabriel Riestra Beltrán, citó a representantes de los módulos para afinar los detalles y dudas que puedan tener en relación al miniciclo agrícola y la distribución del agua. Incluso, los productores han hecho llamados al gobierno federal para que regresen los programas de apoyo al campo, en coordinación con los estados, pues se menciona que serían alrededor de 18 mil hectáreas las que se podrían sembrar, de las cuáles, se estima que 8 mil serían de nogales, dos mil de algodón, 1,500 para huerta y el resto para forrajes.