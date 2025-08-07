Internacional Aranceles Donald Trump Ucrania-Rusia Jeffrey Epstein Israel-Palestina

Alista Casa Blanca reunión con Vladímir Putin

el siglo de torreón

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría reunirse en persona con el presidente ruso Vladímir Putin la próxima semana, en el marco de su pretensión de negociar el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania, dijo el miércoles un funcionario de la Casa Blanca.

El funcionario advirtió que aún no se ha programado una reunión y no se ha determinado un lugar.

La Casa Blanca dijo que Trump estaba abierto a una reunión tanto con Putin como con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

Una reunión entre Putin y Trump sería la primera desde que Trump regresó al cargo este año. Sería un hito significativo en la guerra que comenzó hace 3 años, aunque no hay certeza de que tal reunión conduzca al fin de los combates, ya que Rusia y Ucrania siguen estando muy alejadas en sus demandas.

Más tarde en la Casa Blanca, Trump no respondió preguntas de la prensa sobre un posible lugar para una reunión, pero cuando se le preguntó sobre una cumbre con Putin y Zelenskyy, dijo que "hay una muy buena posibilidad de que ellos  se reúnan".


               
               


               

               
               

               
               
               
