Algodoneros viven su tercera práctica

Los Algodoneros del Unión Laguna realizaron ayer sú tercera sesión de entrenamientos de pretemporada en el Estadio de la Revolución, donde los dirigidos por el boricua José Molina se alistan rumbo al arranque de la campaña 2025 en la Liga Mexicana de Beisbol.

PRÁCTICA COMPLETA

Lanzadores y cátchers comenzaron a las 10:00 horas de la mañana con el entrenamiento que constó de estiramiento, trabajo en corrido de bases, trabajo de bullpen y práctica de bateo.

El joven lanzador mexicano Omar Araujo, habló ante los representantes de los medios de comunicación sobre sus expectativas en esta temporada 2025, después de dejar una efectividad de 2.15 en carreras limpias admitidas en 13 aperturas con los Cañeros de Los Mochis, en el beisbol invernal, con marca de 4 victorias y 3 derrotas. “Me fue muy bien y sigo con esa mentalidad positiva de seguir adelante, haciendo las cosas de la mejor manera. Toca esperar al cuerpo técnico para ver si me dan la oportunidad, ellos tienen la última palabra”, señaló el de Estación Naranjo, Sinaloa.

Araujo fue parte del staff de bullpen de los Guindas el año pasado, tuvo 2 aperturas de un total de 17 apariciones, dejando efectividad de 3.60 y en esta próxima campaña, su META es aportar el máximo para pelear por el campeonato.

“El objetivo es primero dar el cien por ciento en la temporada regular para llegar a una final y buscar el campeonato, yo me he sentido muy contento, mi objetivo es tener una buena temporada como la que tuve en el invierno, seguir adelante y por qué no, quedar campeón con Algodoneros”. Este viernes, el Unión Laguna volverá a las actividades de su campamento primaveral en el Estadio de la Revolución, a las 10:30 horas.