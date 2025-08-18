Algodoneros del Unión Laguna se medirá a Charros

Luego de los resultados que ayer entregaron los séptimos juegos en las series de playoff de la Zona Norte en la Liga Mexicana de Beisbol, ha quedado definidas las confrontaciones en las Series de Zona, donde los Algodoneros del Unión Laguna se enfrentarán a los Charros de Jalisco, por un boleto a la final de zona, mientras que el otro boleto se lo disputarán los Tecolotes de los Dos Laredos y los Sultanes de Monterrey.

Y es que los Charros, que habían desperdiciado una ventaja de 3 juegos sobre los Sultanes, líderes del standing norteño, ayer sacaron la casta, atacaron temprano y se impusieron en la casa de los regios, con pizarra de 6 carreras a 0, para ganar la serie por 4 juegos a 3, aunque los regios también lograron avanzar, como “Mejor Perdedor. Con ese resultado, Tecolotes de los Dos Laredos y Acereros de Monclova jugaron “de vida o muerte” en el estadio Kikapoo Lucky Eagle, de Monclova, Coahuila, donde los Binacionales fueron letales y se impusieron por 10 carreras a 4, para dejar fuera de la contienda a “La Furia Azul”.

PROGRAMACIÓN Así, los Algodoneros enfrentarán a los Charros de Jalisco y los Tecolotes de los Dos Laredos a los Sultanes de Monterrey, en series pactadas a ganar 4 de 7 posibles juegos, y que iniciarán en Torreón y en los Dos Laredos, pues aunque Monterrey fue el líder del standing durante la temporada regular, perdió el privilegio de abrir la serie como local, al calificar como “Mejor Perdedor”.

Ambas series iniciarán el próximo miércoles 20 de agosto, Algodoneros recibirá a los Charros en el Estadio de la Revolución, a las 19:30 horas.