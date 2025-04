Algodoneros del Unión Laguna cerrarán su pretemporada hoy

A unas cuantas horas de que se cante el "Playball" en la temporada 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), los Algodoneros del Unión Laguna se reportan listos para iniciar el camino que buscarán los lleve a conseguir el campeonato que ha sido esquivo desde 1950.

El equipo Guinda realizó ayer una práctica vespertina en el Estadio de la Revolución, con la que prácticamente han puesto punto final a sus entrenamientos, antes de dar paso a la acción, pues hoy tendrán su último juego amistoso en Durango, ante el equipo Caliente de esa ciudad, y el jueves realizarán la tradicional misa y convivencia, para arrancar el viernes con la temporada regular.

La práctica de ayer inició con la tradicional oración, dirigida por el coach de bateo, Jorge Mejía, para continuar con trabajo específico de los lanzadores al recoger rolas y lanzar hacia las bases, mientras que los bateadores ejecutaron toques de bola y práctica de bateo; en el entrenamiento se pudo ver en acción al panameño Jaime Barria, quien está programado para abrir el juego amistoso de hoy en Durango.

LE GUSTA LO QUE TIENE

Previo a la práctica de ayer, el mánager José Molina habló ante los representantes de los medios de comunicación laguneros y dejó claro que aunque no reportaron con el equipo elementos como Greg Bird o Daniel Palka, confía plenamente en el arsenal que tiene a su disposición.

"Sí eran nombres interesantes o importantes, pero el que no está, no hace falta, ese siempre ha sido mi lema. Sí son nombres muy importantes, pero no están, así que no estoy pensando en ellos, estoy pensando en los 32 peloteros que voy a tener activos, para sacarles el provecho que ellos pueden darme", sentenció el piloto boricua.

"Cheo" se dijo agradecido por el hecho de que todos sus peloteros están saludables y en condiciones para iniciar la temporada de la mejor manera, además de conformar un grupo muy animado y unido desde la pretemporada, con expencia que les ayudará a trascender junto al equipo.

"La mayoría de los muchachos han estado aquí, los peloteros nuevos se han acoplado muy bien, les hemos dado su espacio que como jugador necesitan para acoplarse, la pretemporada es para eso y creo que lo han hecho súper bien, tenemos un grupo que nos va a llevar muy lejos", comentó el también expelotero de 15 campañas en Grandes Ligas.

ABRIDORES

Ante cuestionamientos sobre quién integrará la rotación abridora, el timonel boricua comentó: "Estamos en eso, esperando que pase la última práctica, mañana (hoy) tenemos un último juego de pretemporada. Nosotros confiamos en ellos, sea abridor o relevista, sea la decisión que tomemos de quiénes estarán en la rotación, va a depender de ellos hacer su trabajo diariamente, no creo que haya dudas, tan pronto lo hablemos, ya ellos saben lo que tienen que hacer", aseveró.

Sobre el gran apoyo que se espera de los aficionados que ya agotaron las entradas para el juego inaugural, "Cheo" opina que está creciendo a la par con la afición.

"La afición siempre tiene que estar aquí (en el estadio), el primer año que estuve aquí no se vio en gran número, después fuimos creciendo, creo que, lo digo bien, seguimos creciendo, porque en ese aspecto soy parte de ese crecimiento, de no tener mucha afición a tener ahora casa llena el primer día y creo que todos los partidos, así que eso es bien importante para los muchachos, sé que van a venir con todo, van a dar el máximo día a día y se que la afición no se quedará atrás, nosotros tenemos que responderle", adelantó el originario de Bayamón, Puerto Rico.

La evolución de los peloteros a lo largo de la pretemporada ha sido positiva, bajo la óptica de José Molina, debido a que se logró evaluar las cualidades y condiciones de cada pelotero, de acuerdo a lo que junto a su cuerpo de coaches, tenía prepado.

"Hemos visto lo que queríamos ver, lo que teníamos qué ver, así que solamente queda esperar que la campana suene el viernes y ver de qué están hechos esos muchachos, pero estamos tomando las mejores decisiones para ser campeones, al final del día", sentenció el campeón de la Serie Mundial 2009 con los Yankees de Nueva York.