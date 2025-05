Algodoneros afirman que no han recibido los 5 mdp que les autorizaron

Productores de algodón del municipio de San Pedro, aseguran que desde el año pasado le plantearon al Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del estado, José María Montemayor Garza que se les autorizara un apoyo para llevar a cabo los trabajos de desvare y barbecho de las parcelas y afirman que si se les dijo que se les otorgarían 5 millones de pesos, lo cual no han recibido, en tanto que el funcionario estatal manifestó que, el año pasado se aplicó un recurso y que para este 2025 no recibió ninguna requisición para formalizar la petición.

Hace unos días algunos productores manifestaron que dicha petición se hizo, antes de que concluyera el 2024 y en enero del este año nuevamente se le recordó al funcionario que la asignación del recurso, el cual afirman sería de 5 millones de pesos, los cuales se aplicarían para realizar los trabajos fitosanitarios en aproximadamente 10 mil hectáreas que se sembraron de la fibra, pero insistieron que el recurso “nomás no llegó”.

Explicaron que, anteriormente para realizar dichos trabajos, ya que eran partes de las acciones permanentes que se hacen para la erradicación de las plagas, de tal forma que obligatoriamente se deben retirar los residuos que quedan de la siembra del algodón, incluso recordaron que, la Junta de Sanidad Vegetal manejaba una bolsa de más de 30 millones de pesos, para distintas acciones, con aportación del Gobierno Federal, Estatal y de los productores, pero este año no fue así.

Los productores manifestaron que en promedio les cuesta 2 mil pesos por hectárea el retiro de los residuos que quedan del algodón y previendo que la complicada situación que enfrenta el campo lagunero este 2025, aunado a las pérdidas que registraron los dos años anteriores por la mala calidad de las semillas, los campesinos están arruinados, ya que incluso no alcanzaron a pagar los créditos que solicitaron en su momento para sembrar, por lo que se planteó a la Secretaria Estatal la posibilidad de que se les designen el mencionado recurso, ya que “desaparecieron” los programas que anteriormente manejaba Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural a nivel federal.

El secretario de Agricultura en el Estado, José María Montemayor Garza, dijo que el año asado se aplicó ese recurso a solicitud de los productores, debido a la situación que se registro y que derivó en un bajo precio del algodón.

Expresó que además las acciones sanitarias es una responsabilidad directa de quien siembra ese producto, aunque siempre se busca la coordinación y que siempre han estado muy cercanos a los productores y al Gobierno Federal que es quien lleva la rectoría de las acciones fitosanitarias.

“En el caso de este año, el precio tuvo otra fluctuación, un poco mejor, aunque no lo que quisiéramos que tuvieran los productores, pero bueno yo no tengo una requisición especifica de un programa para llevar a cabo, pero bueno, este año en el municipio no se va a sembrar algodón”.