Algodoneras, renovadas, visitan a las campeonas de los Charros de Jalisco

Las Algodoneras del Unión Laguna buscarán esta noche, con ánimos y roster renovados, regresar a la senda de la victoria y dejar atrás su mala racha, al visitar a Charros de Jalisco Softbol Femenil, actuales campeonas de la Liga Mexicana de Softbol (LMS).

El primero de los dos juegos a celebrarse en el Estadio Panamericano, de Zapopan, Jalisco, iniciará hoy a las 19:30 horas, y representará la primera vez en la historia, en que estas dos escuadras se enfrentan en el softbol femenil profesional. Las chicas Guindas realizaron ayer una práctica matutina en el Estadio de la Revolución, donde el mánager Alfredo Lerma dirigió cada una de las actividades, y pudo ver ya en acción a dos nuevas jugadoras extranjeras, quienes llegan para aportar su talento al equipo y ayudarle a salir de la mala racha.

RIVAL DE CUIDADO

Las Algodoneras llegan con récord de una victoria y once derrotas, como la quinta mejor ofensiva de la liga, con un promedio de bateo de .235, con 41 anotaciones, 73 imparables y 10 cuadrangulares, por lo que se destacan como bateadoras de peligro. Sin embargo, el gran problema ha radicado en cuanto al pitcheo, pues su efectividad es la más alta de toda la liga, con 5.84 carreras limpias admitidas, por cada 7 entradas lanzadas. Jalisco llega con 8 victorias y 4 descalabros, es el mejor bateo colectivo del circuito con promedio de .291 y también líder de imparables con 95, han anotado 53 carreras y conectado 9 cuadrangulares, son las actuales campeonas de la liga. También son el mejor pitcheo colectivo, con efectividad de 2.02 y el que más ponches ha logrado con 105.

Ciara Bryan es la mejor ofensiva del Unión Laguna, es la jugadora con más imparables del circuito, con 20 y con el tercer mejor promedio de bateo, con .488, únicamente la han ponchado en una ocasión; Candela Figueroa es líder de carreras impulsadas con las Guindas, con 10. Al-Spinas Valanis es la referente en la serpentina, con una victoria, cinco derrotas, pero buena efectividad de 2.73 en 43 entradas y 2 tercios de labor. Con Charros de Jalisco, Valeria Quiroga es la bateadora a seguir, con 13 imparables en 29 turnos legales, 2 cuadrangulares y 11 carreras producidas. Eva Voortman es la pieza clave en el centro del diamante, tiene 5 victorias y una derrota con 2.02 de efectividad en 34 entradas y 2 tercios de trabajo; es líder de ponches con 58, y por si fuera poco, es respaldada por Yeraldin Carrión y Lupita “Ohtani” de la Torre, quienes forman un formidable “1-2” que llevó a este equipo al campeonato en la primera temporada de la LMS.

NUEVAS CARAS

La directiva de las Algodoneras no se ha quedado cruzada de brazos ante la mala posición que ocupan en el standing, y por ello, se dieron a la tarea de reforzarse con dos jugadoras estadounidenses, quienes ayudarán al equipo; aún no se ha dado a conocer cuáles jugadoras del roster causarán baja. Ayer, el Unión Laguna dio a conocer la llegada de Sarah Willis, quien viene a agregarse al roster de las Algodoneras en la presente temporada de la Liga Mexicana de Softbol. La nacida en Ontario, California compartió su etapa colegial entre la Universidad de Washington y concluyó en la Universidad Central de Florida, donde fue incluida en el equipo All Star de la Conferencia de los 12 grandes. En 2024 tuvo su primera temporada como jugadora profesional con las Bandidas de la naciente Liga de Softbol Profesional en los Estados Unidos (AUSL), con registros de cero ganados y uno perdido, para un 3.55 de efectividad, en tres aperturas; también puede cubrir el outfield.

Además, llega Jada Cody, quien se incorpora para el resto de la temporada 2025 de la Liga Mexicana de Softbol. Cody nació en Murrieta, California, hace 23 años. Concluyó su etapa colegial con la Universidad Central de Florida en 2024, posteriormente, tuvo su primera experiencia profesional con el equipo Texas Smoke, con sede en Austin, Texas, de la Liga Profesional Femenil de Bola Rápida (WPF). Ha sido seleccionada nacional de su país, tomando parte en las Japan All Star Series en 2022 y 2023, también integró el equipo que ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 2022 en Guatemala, bateando para .538 de porcentaje, con 2 jonrones, 19 carreras producidas y 10 anotadas. Ambas jugadoras estadounidenses viajaron con el equipo y podrán ver acción a partir de hoy, si así lo considera el mánager Alfredo Lerma.