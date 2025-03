Algodoneras del UL vencen en su último juego de la temporada

Darse por vencidas nunca fue opción para las Algodoneras del Unión Laguna, y ayer, en su último juego de la temporada, no iba a ser la excepción, pues vencieron en extra innings al Águila de Veracruz, por pizarra de 4 carreras a 3, al concluir el calendario de la Liga Mexicana de Softbol (LMS). Aunque no fue la temporada que esperaban, las chicas de Guinda lucharon, literalmente, hasta el último out, para despedirse con la satisfacción de obtener una victoria que les permitiera finalizar con la moral por todo lo alto, en el Puerto de Veracruz.

Para las veracruzanas, fue una tarde descorazonadora, pues aunque tenían una ligera esperanza de meterse a playoffs, al final del día sus ilusiones se diluyeron y no lograron jugar la primera postemporada de su historia, pues calificaron Diablos Femenil, Bravas de León, Sultanes de Monterrey Femenil y Charros de Jalisco Femenil, quienes este martes iniciarán la disputa de las semifinales.

BUEN DUELO

Laguna se fue al frente en la pizarra durante el amanecer del juego: Ciara Bryan se embasó con sencillo y corriendo por la tercera base, llegó al pentágono gracias a wild pitch, cuando Sarah Willis estaba en la caja de bateo. Veracruz logró empatar el juego en el tercer episodio, cuando Logan Moreland conectó sencillo y en el robo de la intermedia, provocó el error en el tiro de la receptora, con el que logró arribar hasta la registradora.

El quinto capítulo trajo la ventaja para El Águila, cuando con corredoras por las esquinas, Maxime Van Dalen pegó sencillo productor de una carrera y Diana Vizcarra conectó elevado de sacrificio, para impulsar la tercera anotación local. Las Algodoneras empataron en la sexta entrada: Ciara Bryan corría por la intermedia y llegó a la registradora con doblete de terreno al jardín derecho, obra de Jada Cody, quien anotó la del empate en un error a batazo de Lindsay Thomas.

El encuentro se fue a extra innings y el Unión Laguna tomó ventaja en el octavo rollo, pues con corredoras por las esquinas, Sarah Willis pegó un rodado por las paradas cortas que remolcó a Ciara Bryan con la cuarta carrera lagunera. Al Spinas Valainis se encargó de tirar las 8 entradas para las Guindas, permitiendo 9 imparables y ponchando a 10 rivales, llevándose la victoria. La italiana Ilaria Cacciamani cargó con la derrota al lanzar 7 capítulos de 4 carreras y 5 ponches.

Con este juego terminó la actividad de ambas escuadras en la LMS. Las Algodoneras terminaron la campaña con récord de 6 victorias y 22 derrotas, con la tarea de trabajar en lo necesario para volver reforzadas el próximo año, en su segunda temporada en el circuito.