Alfredo Flores Originales, Director de Seguridad Pública Municipal, quiere una policía cercana a la ciudadanía

El nuevo director de Seguridad Pública Municipal de Torreón, Alfredo Flores Originales, habló sobre sus primeros días al frente de la corporación y su enfoque para fortalecer la relación con la ciudadanía.

A un par de semanas de haber tomado el cargo, Flores destacó que “llevamos buenas expectativas en cuestión de la ciudadanía, estamos trabajando en conjunto con ellos, en conjunto con los elementos de la policía”. Aseguró que uno de sus principales objetivos es identificar y reforzar los focos rojos en la ciudad.

El comisario indicó que el alcalde Román Alberto Cepeda le ha instruido fortalecer el acercamiento con la población: “para que vuelva a haber buena mancuerna entre los ciudadanos de Torreón y la Policía Municipal”.

En relación con el paro inédito de la corporación, mencionó que “los policías ya están 100% comprometidos con el trabajo y con la ciudadanía de Torreón”, y que se están resolviendo temas como la falta de uniformes y unidades.

Sobre su experiencia en Saltillo, destacó el modelo ciudadano de seguridad: “estar con la ciudadanía de la mano, trabajando con ellos... eso ayuda mucho a que la ciudadanía sepa que nosotros estamos ahí para ellos”.

Flores señaló que están reforzando el uso de grupos de WhatsApp para mejorar la respuesta a reportes vecinales. “Estamos empezando, ya se manejaban algunos grupos de WhatsApp aquí, en la ciudad se va a tratar de emplear que podamos ir a las colonias donde no tengamos grupos de WhatsApp para poder generar grupos donde esté toda la ciudadanía y nos puedan reportar vía más rápida".

Originales afirmó que los grupos generan una forma de reporte inmediato y de respuesta rápida.

Sobre las riñas

Ante el problema de riñas en bares y colonias, anunció la implementación de operativos fijos: “acabamos de implementar un operativo que se va a quedar fijo ahí hasta 5:00 o 6:00 de la mañana”.

El director dijo que también en asuntos como esos es necesario que la ciudadanía reporte, ya que en ocasiones estos asuntos no llegan a la corporación.

Blindaje y capacitación

También destacó la coordinación con Ejército, Guardia Nacional, Marina y Fiscalía en el blindaje interestatal: “tratamos de blindar todo lo que son los cruces que tenemos que la demás gente sepa que no puede venir a Torreón o a Coahuila a ser y deshacer, que sepan que nosotros estamos coordinados, que estamos este en conjunto, no porque no pase nada en Torreón, quiere decir que ya vamos a dejar de hacer operativos, al contrario, tenemos que reforzarlos para que sepan que aquí tenemos una”.

Finalmente, habló del impulso a la capacitación:

“Tener un oficial preparado en cuestión de estudios, nos ayuda mucho a que tengan una capacidad mejor de poder trabajar como policías. Acabamos de hacer un enlace con una universidad para que puedan hacer su licenciatura... y para los que ya tienen licenciatura, poder hacer una maestría”.

Además de tener un área donde terminan la preparatoria. Flores destacó que se mantienen realizando cursos para el GRT y de Derechos Humanos.

