Alfonso Obregón cuenta que los presos le pedían hacer la voz de Shrek en prisión

A unos meses de que el actor de doblaje Alfonso Obregón, famoso por prestarle su voz al personaje de 'Shrek', ingresara y saliera de prisión luego de ser acusado por un supuesto caso de acoso contra una mujer, éste habló sobre su experiencia en prisión.

Durante agosto de este año, el actor fue detenido en el aeropuerto de la CDMX y trasladado al Reclusorio Norte, luego de que una de sus alumnas lo acusara de presuntos tocamientos indebidos; pero días más tarde quedó en libertad por falta de pruebas.

Tiempo más tarde Alfonso Obregón dio a conocer que, tras ser absuelto del delito que se le imputaba, ha recibido amenazas, difamaciones y toda clase de extorsiones por parte de la joven que lo denunció, por lo que pondrá esta situación en manos de las autoridades.

A meses después de dicho episodio, Alfonso Obregón, quien también ha prestado su voz a personajes como 'Bugs Bunny', 'Kakashi Hatake', 'Ren' y muchos más, le concedió una entrevista al 'youtuber' JeffarVlogs, en la que contó cómo fue su experiencia mientras estuvo preso en el Reclusorio Norte.

Y es que, según las palabras de Obregón, la detención ocurrió cuando él se disponía a viajar a Colombia para asistir a un evento al que había sido invitado, por lo que la noticia de su arresto pronto se corrió por varios medios y tampoco tardó en llegar a conocimiento de los presos.

Aunque el actor creía que podría estar en peligro al verse dentro de las instalaciones del reclusorio, lo que ocurrió fue todo lo contrario, pues al poco tiempo de ingresar fue ubicado por los presos como 'la voz de Shrek'.

"Se empiezan a presentar los presos en mi celda diciéndome 'A ver, ¿dónde está Shrek?', 'Háblanos como Shrek?'" (...) Me decían 'no se preocupe, aquí vamos a estar, lo vamos a cuidar'", detalló Obregón en la entrevista.

Durante sus días en el reclusorio, los presos le llevaban dibujos para que se los firmara para sus familias.