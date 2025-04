Alex Bisogno aclara acusaciones en su contra sobre la herencia de su hermano

A casi dos meses del fallecimiento de Daniel Bisogno, el nombre del conductor sigue siendo tendencia en las redes sociales, no sólo por el recuerdo de su carrera en televisión, sino por la polémica que ha envuelto a la familia en torno a su herencia.

Lo que en principio parecía ser un proceso íntimo, resultó en pleitos, acusaciones y un distanciamiento de quien fuera pareja del también actor, Cristina Riva Palacio; según un comunicado lanzado por Alex Bisogno, hermano del presentador.

El conflicto se hizo mayor cuando Pati Chapoy, compañera y amiga de Bisogno, acusó a Alex de quererse beneficiar de la herencia de su hermano, algo que él refutó en una reciente entrevista con René Franco.

En la plática, Alex negó rotundamente que su intención sea pelear un dinero que, de antemano, sabe que no le corresponde. Incluso, afirmó que no quiere obtener ningún beneficio.

"Quiero dejar claro que los hermanos no estamos peleando absolutamente nada. Yo, Alejandro Bisogno, no quiero un peso de Daniel. He trabajado desde muy chico, he sido bien administrado, compré mi departamento, mi coche... he invertido mi dinero en cosas que no tienen que ver con el medio artístico y que me dan para vivir", dijo.

Lo que sí busca, afirmó, es que se respete lo que Daniel deseaba en vida: que todo su patrimonio pasara a manos de su hija, Michaela, y seguir ayudando a su padre.

Si bien esta voluntad no quedó plasmada en un testamento ni en ningún documento legal, aclaró que si fue expresada en varias ocasiones por el propio Daniel.

"Su voluntad era muy clara, entonces yo voy a defender a capa y espada lo que él quería. La gente que lo queremos debemos ver que la voluntad se cumpla, y es completamente justo que su hija, que es nuestra adoración, se quede con el patrimonio de su padre. Esto no está en duda".