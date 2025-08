Alertan sobre mensaje fraudulento sobre supuesto 'Bono Mujer' por parte de Bienestar

La dirección regional de programas de Bienestar en Torreón, alertó a la ciudadanía, sobre todo a las mujeres, a no caer en engaños ahora sobre un supuesto “bono mujer” que se entrega como apoyo si se ingresa a un link que acompaña al mensaje, advirtiendo que no existe tal programa por lo que llaman a no caer y a reportar al usuario.

Karla Zamora, directora regional zona Torreón, explicó que el único programa que se encuentra activo actualmente es el de Pensión Mujeres Bienestar, únicamente en el registro de las mujeres a partir de los 60 y hasta los 64 años de edad. Este operativo continuará hasta el 30 de agosto.

“Si les pedimos que no hagan caso, porque regularmente vemos cuando hay operativos tanto de pago como de registro, alguno de nuestros supuestos programas que luego circulan en redes sociales o en whatsapp (como) bonos para mujeres de 18 a 64 años, o programa para madres solteras, que no tenemos en el estado de Coahuila o préstamo o que les piden depositar en alguna tienda de conveniencia, no”, explicó la directora regional.

El programa que circuló en el mes de julio y que sigue llegando a través de mensaje de whatsapp, dice: “¡Atención Mujeres! La Presidenta Claudia Sheinbaum, en alianza con el Banco del Bienestar, lanzó el Bono Mujer de 2,750 pesos este Julio. Regístrate desde tu móvil. Beneficiadas mujeres de 18 a 63 años de edad”.

En el mismo mensaje se hace énfasis en que el apoyo se encuentra disponible a nivel nacional y pide hacer el registro en un link que no es oficial.

Es por ello que la directora pide hacer caso omiso a este tipo de mensajes que son fraudulentos, a fin de evitar que cualquier ciudadano sea víctima de los delincuentes.

“Recuerden que todos los programas sociales son gratuitos, nosotros no pedimos ni un peso para copias. Entonces no se dejen engañar. Nosotros no requerimos intermediarios, todo es directamente desde la Secretaría del Bienestar, ni a través de un link a menos que sea una plataforma oficial”, fue mensaje que dio Zamora a fin de evitar que sean víctimas de engaños.

Cualquier duda o para mayor información podrán acudir al Centro Integrador de la delegación de Bienestar, ubicado al interior del Palacio Federal en el caso de Torreón.