Alertan sobre falsos inspectores de Protección Civil en Torreón

La Coordinación de Protección Civil en Torreón emitió un llamado a la ciudadanía y a los comerciantes para que no se dejen sorprender por personas que, de manera fraudulenta, se están haciendo pasar por inspectores de la dependencia.

De acuerdo con reportes recientes, individuos han estado realizando llamadas a negocios de la ciudad, identificándose como parte de Protección Civil y mencionando el nombre de un supuesto “Ing. Alejandro Medina”, quien asegura que acudirá a verificar medidas de seguridad y protección.

La autoridad aclaró que dicho nombre no pertenece a ningún trabajador ni inspector de la corporación, por lo que todo contacto de este tipo debe considerarse sospechoso.

Protección Civil recalcó que las verificaciones se realizan únicamente mediante oficios oficiales y con personal plenamente identificado, por lo que exhortó a la ciudadanía a no brindar información ni permitir accesos ante estas llamadas.

Asimismo, se pidió que, en caso de recibir este tipo de intentos de extorsión, los afectados se comuniquen de inmediato a la Dirección de Seguridad Pública Municipal a través del 871 729 00 99 o bien el 911.

Como parte de las medidas de prevención, las autoridades recomiendan:

No realizar depósitos ni transferencias a desconocidos, ya que todo pago se realiza con el comprobante correspondiente y en oficinas oficiales,

Verificar cualquier visita a negocios directamente con la dependencia,

Solicitar identificación oficial a quienes se presenten como inspectores,

Y en caso de recibir llamadas de este tipo, anotar el número, grabar la conversación si es posible y denunciar de inmediato.

Con este llamado, las autoridades buscan evitar que comerciantes y contribuyentes sean víctimas de engaños que pudieran derivar en delitos de extorsión.