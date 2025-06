Alertan que préstamos a Simas Torreón reflejan mala gestión y riesgo de privatización

El diputado federal del PT, Ricardo Mejía Berdeja señaló que el financiamiento al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón con un préstamo del Municipio y otro crédito por un total de 120 millones de pesos, refleja una mala administración del organismo y pudiera ser el antecedente de una privatización.

Respaldó al regidor de ese mismo partido, Luis Ortiz Zorrilla, quien votó en contra de dichos préstamos al Simas Torreón, y consideró que el organismo podría ser autosustentable con un manejo más eficiente de los recursos.

“El Simas tuvo épocas de números negros; lo que está pasando nos dice que no se está llevando con eficiencia el sistema y no quisiéramos ver que el día de mañana salgan a decir que ya no es viable y hay que privatizarlo”, según indicó.

Refirió que se tiene la experiencia de Saltillo, donde por años se ha presumido mucho el esquema privado con que se operan los servicios de agua y saneamiento, pero la realidad es que ya se acabaron el agua de la ciudad y ahora van por la de General Cepeda y Arteaga , además de que la empresa no ha asumido su responsabilidad de dar mantenimiento y reparar las redes de distribución. Además, se cobra muy caro el servicio.

Mejía Berdeja señaló que la problemática del agua en Coahuila es grave, pues va desde el abatimiento de los mantos acuíferos, la sobreexplotación, la falta de vigilancia a pozos que surgen repentinamente en varias partes del estado y los organismos operadores de agua municipal.

Aseguró que para el PT el tema del agua es muy importante, por lo cual se presentó una iniciativa de ley en la Cámara de Diputados para el uso sustentable del agua en zonas desérticas y semidesérticas donde ya es grave la problemática, tal es el caso de esta entidad.

Según señaló el legislador, Coahuila es el tercer estado con mayor estrés hídrico del país, lo que significa que la capacidad de suministrar agua es mínima sobre la demanda, por lo que se prevén graves problemas en el corto plazo.

Por otra parte, señaló que la autoridad municipal debe hacer lo que le corresponde para que sea más eficaz el programa de Agua Saludable para La Laguna (ASL), pues no solamente es la inversión federal que se aplica en las obras de infraestructura.

A su vez, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) debe hacer su trabajo y vigilar el manejo y operación de pozos irregulares, los que cada vez proliferan en mayor medida, aunado a que se debe promover una cultura del cuidado del agua y evitar la sobreexplotación de los mantos acuíferos.

El diputado federal se reunió con regidores de extracción petista de Torreón, Matamoros y San Pedro, para abordar la temática del agua.