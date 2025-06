Alerta por microplásticos en el cuerpo humano y su impacto ambiental

Los alcances de la contaminación por plásticos va más allá de la acumulación de estos desechos en el mar y el riesgo para las especies de flora y fauna; diversos estudios revelan que las personas respiramos las micropartículas, están en nuestra sangre y en los alimentos que consumimos, de ahí que sea una de las principales preocupaciones del siglo XXI.

Este jueves se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, que en 2025 adopta el lema “Sin contaminación por plásticos”, con el que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) busca poner fin al deterioro que éstos ocasionan.

Según el PNUMA, los seres humanos producimos más de 430 millones de toneladas de plástico al año en todo el mundo; de éstas, dos tercios son productos efímeros que en poco tiempo se convierten en desechos que invaden los océanos y, a menudo, llegan a la cadena alimentaria humana.

Con datos de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) del gobierno federal a 2023, en México se estimó un consumo per cápita de plásticos de 66 kilogramos por año, mientras que la generación de residuos de este tipo se calcularon en 59 kilogramos por habitante por año.

Además, se calculó que entre un 38 y un 58 por ciento de los residuos generados no recibieron un manejo adecuado, con alto potencial de fuga al medio ambiente. En total, en nuestro país se consumen alrededor de seis millones de toneladas de plástico anualmente y sólo un nueve por ciento se recicla.

A esto hay que añadir que México es líder en consumo de agua embotellada en el mundo, con un promedio de 286 litros por persona al año, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El Inventario Nacional de Fuentes de Contaminación Plástica (INFCP) de la Semarnat, apunta que las aguas residuales, el uso de agroplásticos, el turismo, la propia industria del plástico, la pesca y acuacultura constituyen las principales fuentes de contaminación plástica, mucha de la cual va a parar hacia los ríos, mares y océanos.

El organismo humano también es un receptor de las micropartículas en que se convierten los plásticos, incluso los que se denominan biodegradables, de manera que las investigaciones sobre ingestión de estos productos encontraron una tasa global de cinco gramos por semana, el equivalente al peso de una tarjeta bancaria.

Dañinos, pero insustituibles hasta ahora

Los desechos plásticos son basura que no se degrada ni se convierte en material inofensivo, como ocurre con el papel, madera o la celulosa, que en dos o tres años se convierten en polvo; aun el vidrio, que puede durar miles de años, es materia natural al derivarse de la arena, por lo que eventualmente se pulverizará y se convertirá en silicato.

El toxicólogo, Gonzalo García Vargas explicó que el problema con los plásticos es que se originan de los combustibles fósiles, es decir, del petróleo, y no existe un proceso que los reconvierta a su punto de origen, en tanto que la Tierra no está preparada para recibirlos.

Cuando se hace referencia a plásticos biodegradables, en el 95 por ciento de las veces no es tal, pues aunque se pulverizan no se transforman en algo distinto, sino que solamente se vuelven micropartículas dispersas en el medio ambiente.

Desde hace aproximadamente 30 años empezaron a salir reportes de patólogos que indicaban la presencia de partículas menores a una micra y hasta tres micras en las células y tejidos del organismo humano.

“Los polvos de plásticos se pueden inhalar y penetrar el cuerpo por medio de la respiración, puede incluso entrar a los alimentos y nos lo comemos”, refirió.

También hay estudios que han detectado microplásticos en el útero de mujeres embarazadas, quienes a través de la sangre y la placenta los transmiten al feto; otros hallazgos refieren la presencia de estos elementos contaminantes en hígado, pulmón, vasos de las arterias, el corazón, músculos y todo el cuerpo.

“Aunque es un material inerte, el sistema inmunológico del organismo humano detecta estas micropartículas como elementos extraños y trata de destruirlas, a través de los leucocitos que las atacan con enzimas, pero al no tener éxito, los esfuerzos se multiplican y esto da lugar a los procesos inflamatorios, un factor que predispone a enfermedades como el cáncer”, refirió el especialista.

Además, hay enfermedades que surgen propiamente por la inflamación, como las pulmonares (EPOC), el hígado graso, entre otros problemas de salud.

“Definitivamente hay toxicólogos que asumen que el reto de la especialidad en este siglo serán los microplásticos, al igual que en el siglo pasado fue la contaminación por plomo en niños y el tabaco en los adultos”, señaló, pues se absorben en incorporan al organismo no únicamente al respirar, sino también por medio de los alimentos que consumimos, ya que se han encontrado en frutas, vegetales, carne de pollo y res, entre otros productos.

García Vargas dijo que a nivel regional no se han desarrollado estudios que ilustren los alcances de la contaminación por plásticos, pues para ello hace falta contar con equipos de microscopía electrónica, que no se tienen y, además, no es factible emplearlos de forma masiva, sino en unas pocas muestras.

Sin embargo, la infinidad de investigación desarrollada en todo el mundo da cuenta de la magnitud de este problema, que es de carácter global y para el cual no se advierte una solución de corto plazo.

Y es que según explicó, hasta ahora no se han creado elementos que sustituyan al plástico, que es muy barato, dúctil porque se puede emplear de mil formas, desde consistencias suaves hasta duras, para la fabricación de todo tipo de productos

“Va a ser todo un reto reducir el uso, en el mundo manda la economía de mercado y mientras algo se siga vendiendo y generando ganancias no se hará nada, pese a todas las muestras que tenemos sobre sus efectos en la salud humana y el calentamiento global”.

Perjuicios al medio ambiente

Los efectos de las micropartículas al medio ambiente se han estudiado poco, por lo que ante la preocupación que generan los alcances de la contaminación por plásticos, diversos grupos de investigadores de universidades, centros de investigación e instituciones del país han conformado la Red Espesies (Evaluación de la Salud Planetaria en Escenarios Sindémicos Emergentes), que comienza a desarrollar investigaciones en este y otros rubros como el plomo, los plaguicidas y crisis hídricas en torno al cambio climático y la salud humana.

“Lo hacemos partiendo de que estamos llegando a los límites planetarios, se ha producido tanto bióxido de carbono en el planeta que éste responde con un cambio del clima; se está modificando toda la parte meteorológica, hay desertificación de zonas completas en el mundo y las crisis hídricas, todos estos cambios afectan de forma global”, señaló Gonzalo García Vargas.

El concepto de sindemia se refiere a las enfermedades que interactúan de forma compleja, y que tras la pandemia del coronavirus ha cobrado una especial importancia, por los alcances que representa al exacerbar los efectos de dichas enfermedades, a diferencia del impacto que puede ser menor cuando actúan de forma separada.