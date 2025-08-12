Espectáculos Cazzu Otro Rollo Georgina Rodríguez Columnas Series

Aleks Syntek

Aleks Syntek dice que ataques en su contra serán cada vez peor

El cantante de 55 años afirma que fragmentos de entrevistas pasadas son sacados de contexto para provocar odio y desviar la atención de su trayectoria de más de tres décadas

Aleks Syntek dice que ataques en su contra serán cada vez peor

Aleks Syntek dice que ataques en su contra serán cada vez peor

EL UNIVERSAL

Aleks Syntek no ha dejado de compartir mensajes en sus redes en los que se desahoga sobre lo que recientemente se ha dicho de él en redes a raíz, según él, de videos y declaraciones sacadas de contexto que lo han hecho quedar mal, o en ridículo, con el único fin de silenciar su música.

El cantante de 55 años se ha defendido del "hate" que le han tirado en redes en las semanas recientes, y lo ha hecho con varios mensajes en los que critica el proceder de ciertas personas que sólo buscan callar su talento.

En el mensaje más reciente que publicó y que después borró, afirmó que alguien ordena que cada cierto tiempo se saquen sus mensajes de contexto para que la atención en redes se centre en eso y no en su música:

"Amigos quítense de la cabeza la idea de que yo ando dando declaraciones incómodas a la prensa de 'chacoteo' por estrategia, eso no es verdad. Yo me dedico a hacer mi música y tocar el piano y cada cierto tiempo alguna agencia informativa por órdenes de no sé quién saca de contexto algún fragmento de alguna vieja entrevista de podcast mía y ponen algún titular sacado de contexto exactamente con la intención de provocar odio y evitar que mi música siga su curso de éxito en los oídos de un sector del público que poco le interesa la música y mucho le interesa ver caer la imagen de alguien que compasión y amor hace honradamente su trabajo".

Syntek auguró que los ataques en su contra seguirán a pesar de que él ha significado una propuesta diferente dentro del mundo de la música.


"35 años dignificando una propuesta diferente a la música de moda y trendy actual. Estos ataques no van a parar mientras yo siga vigente cada vez será peor, pero yo pienso seguir cantando y componiendo para mi tropa, la tribu que piensa y siente lo mismo que yo, que aunque seamos minoría si somos un c*** de personas profesionistas y melómanos".


No es la primera vez que Aleks Syntek está en el centro de la polémica, lo estuvo cuando se lanzó en contra del reggaetón y de sus intérpretes; cibernautas coinciden con que varias de sus declaraciones están llenas de ego y de una presunción que causa rechazo entre muchas personas.


Syntek inició su carrera en 1989 con el grupo "Aleks Syntek y la Gente Normal", con el que grabó cinco álbumes y logró discos de oro, antes de su fama como solista, participó en proyectos como Kenny y los Eléctricos y "Pistolas de Platino". Su primer gran éxito como solista fue la canción "Sexo, pudor y lágrimas", tema principal de la película del mismo nombre estrenada en 1999, que le dio un salto significativo en su carrera.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Espectáculos

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Aleks Syntek

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Espectáculos
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Aleks Syntek dice que ataques en su contra serán cada vez peor


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405892

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx