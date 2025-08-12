Nacional AUSTERIDAD Profeco VIOLENCIA TAMAULIPAS

Alejandro Moreno denuncia al presidente de Venezuela Nicolás Maduro ante la FGR

El presidente nacional del Partido Revlucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, presentó este lunes una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

En redes sociales, Moreno Cárdenas publicó el documento formal y afirmó que Maduro debe responder ante la justicia por sus supuestos vínculos con el crimen organizado y con cárteles mexicanos.

Además, señaló una presunta relación entre el mandatario venezolano y políticos del partido Morena, lo que, a su juicio, representa un grave riesgo para México.

"Los narcospolíticos deben desaparecer de México, de América Latina y del mundo entero", declaró, y advirtió que el mandatario venezolano, por quien el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 50 millones de dólares, debe responder ante la justicia.


               
               


               

               
               

               
               
               
