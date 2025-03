Aldo López previo a duelo contra León: 'Santos no puede estar en último lugar'

Aldo López, mediocampista de Santos Laguna, salió a decir unas palabras previo al duelo de los Guerreros contra León.

Santos Laguna enfrentará un duelo complicado este próximo domingo ante el León de James Rodríguez, escuadra que hasta el momento se adjudica el primer lugar de la tabla general con ocho victorias y un empate, siendo el único club invicto en el actual Clausura 2025.

Ante esto, el mediocampista de los Guerreros, Aldo López, salió a dar unas palabras en una conferencia de prensa previo a enfrentar a la Fiera.

Una de las situaciones que más preocupó en la última jornada de los Guerreros contra Monterrey fueron las anotaciones de Rayados, pues los goles no dejaban de caer en la portería de Carlos Acevedo.