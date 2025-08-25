Alcaldesa, Leticia Herrera Ale, entrega aparatos de movilidad a personas en situación vulnerable

El Ayuntamiento de Gómez Palacio, encabezado por la presidenta municipal, Leticia Herrera Ale, llevó a cabo la entrega de 38 aparatos de movilidad a ciudadanos que enfrentan barreras físicas para su desplazamiento.

El evento se desarrolló en el Salón Benito Juárez, donde familias beneficiarias recibieron con esperanza estos apoyos que representan un paso hacia la independencia y la inclusión. Entre los aparatos entregados destacan 34 sillas de ruedas estándar, tres sillas especiales para personas con parálisis cerebral infantil (PCI) y una para parálisis cerebral adulta (PCA).

Brenda Calderón Carrete, directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal, informó que Gómez Palacio fue uno de los 13 municipios seleccionados a nivel nacional para recibir los beneficios del programa Integración que Transforma, impulsado por la Dirección de Servicios Asistenciales del DIF Nacional.

Durante la ceremonia, la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, reconoció el esfuerzo conjunto de los distintos niveles de gobierno para avanzar hacia una sociedad más solidaria e inclusiva.

“Estas acciones nos recuerdan que la verdadera integración social comienza con la empatía y el compromiso hacia quienes más lo necesitan”, expresó.

Las y los beneficiarios, acompañados por sus familias, agradecieron este respaldo que no solo transforma su movilidad, sino que también fortalece su dignidad y les abre mayores oportunidades de participación social.