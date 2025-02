Alcalde urge a más inversión, frecuencias y destinos en Aeropuerto de Torreón

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González dijo que las inversiones que ha hecho el Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) en el Aeropuerto Internacional “Francisco Sarabia” de esta ciudad han sido profundamente limitadas y que no le están regresando al Municipio en términos aeroportuarios lo que debe de ser.

El presidente municipal comentó que es necesario que disminuya la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) y que se requiere una mayor inversión así como frecuencias y destinos, considerando que este Aeropuerto es el segundo del Grupo OMA que genera más utilidades y que al menos en los últimos tres años, ha registrado un incremento en el tráfico de pasajeros.

“Creo que Torreón se merece más, el nivel de pasajeros que le hemos aumentado en los últimos tres años, tenemos el mayor número después, incluso desde antes de la pandemia. Entonces creo que es importante también que ellos pongan sus ojos porque Torreón es negocio para ellos y no le están regresando a Torreón en términos aeroportuarios lo que debe de ser”, señaló.

Cepeda González agregó que el ayuntamiento está analizando el tema de la parte comercial del Aeropuerto debido a incumplimientos con el pago de Impuestos como el Predial.

“Lo estamos analizando porque ellos hace algunas décadas hicieron por ahí un amparo y lo estamos viendo nosotros para que paguen impuestos y para que colaboren como deben de colaborar. No hemos interpuesto la demanda, estamos viendo jurídicamente qué procede para hacerlo bien, no se trata de generar conflictos, se trata de ver un tema de conectividad y servicio a la conectividad de Torreón y de La Laguna, no lo están haciendo, están cobrando demasiado caro su servicio y creo que es importante también que pongan atención en La Laguna, somos una región que les ha aportado mucho”, expuso. El presidente municipal mencionó que su gobierno ha sido propositivo y que ha generado condiciones en términos de seguridad, movilidad e inversiones por lo que Grupo OMA debe hacer lo propio o de lo contrario “que suelten la concesión, que se la regresen al Estado”. En diciembre de 2023, se informó que el Aeropuerto de Torreón superó la meta de los 700 mil pasajeros durante ese año, consolidándolo como el de mayor cantidad de pasajeros en la historia de esta terminal.

Además, se reportó un incremento de 11.2 por ciento en el número de pasajeros totales durante enero de este 2025, con relación al mismo mes del 2024, para alcanzar un total de 62,651 personas que viajaron en esta terminal.

Cepeda González acudió esta mañana al Centro de Convenciones de Torreón para tomar protesta a los nuevos consejeros del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón (Implan). Mencionó que Torreón es el cruce transversal norte, sur, oriente y poniente del norte del país pero que no ve un solo proyecto carretero, ferroviario o aeroportuario, de carácter federal o incluso de inversión privada. “Y creo que es algo importante para el crecimiento de la región, yo estoy seguro que esta región y Torreón se merecen mucho más de lo que está proyectado y hablo de inversiones de otro orden como son proyectos federales o incluso proyectos de inversión privada”, indicó. Finalmente, detalló que conjuntamente con el gobierno del Estado se buscará hacer algunos planteamientos ante la Federación.