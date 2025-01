Alcalde Román Cepeda toma protesta a segunda parte del gabinete municipal

A casi un mes de que inició la administración municipal 2025-2027, este viernes el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González tomó protesta a la segunda parte de funcionarios y funcionarias que conformarán su gabinete; se entregaron 15 nombramientos, de los cuales 9 fueron para hombres y 6 para mujeres.

Aseguran que los perfiles fueron evaluados con rigor y responsabilidad y que a partir de hoy, están obligados en aportar lo mejor para y por el bien de Torreón y de su gente.

El presidente municipal dijo que las personas que se nombraron llevan un reconocimiento de compromiso, de trabajo, de trayectoria y de lealtad por lo que ya son parte de un equipo cuya principal prioridad es cumplirle a la ciudadanía.

Los nombramientos que se entregaron en las instalaciones de la presidencia municipal son los siguientes:

Amira Lucía Darwich García, directora del Instituto Municipal de la Mujer José Arturo Rangel Aguirre, director de Pensiones Gerardo Viesca Sánchez, director de la Junta Municipal de Reclutamiento Cinthia Gaspar Montero, directora del Archivo Municipal Víctor Ramos Galindo, director de Plazas y Mercados Cristian Manuel López Chávez, director de Atención Ciudadana. Blanca Álvarez Garza, directora de la Unidad de Prevención Social de la Violencia Martín Chaúl Franch, director del Centro Histórico Natalia Hoyos Guerrero, directora de Turismo Napoleón Murillo Favela, director de Alumbrado Público Karla Citlali Rodríguez Lozano, directora del Rastro Municipal Demetrio Zúñiga Sordo, director de Limpieza Verónica Martínez Ramírez, directora de Panteones Municipales Neo Alberto García Vargas, director de Espacios Públicos Francisco Javier Rojas González, director de Mantenimiento Urbano

¿Paridad de género?

Hasta ahora, se han entregado un total de 39 nombramientos, de los cuales, 30 son hombres y 9 mujeres.

Cepeda González comentó que no ha sido un tema “de elección o de voluntad”. Aseguró que hubo perfiles de mujeres que se buscaron para generar un equilibrio pero que declinaron su participación porque tenían otros compromisos, que se respetan. “Se respetan y seguramente, a lo mejor, habremos ya en lo que viene también de tratar de generar un equilibrio en cuanto a también respondan las necesidades que tiene Torreón, a veces algunos buscamos y no había perfiles, y otros bueno, se seguirán buscando también, es mejor hacerlo con todas las características incluida la equidad y si no se da, pues ni hablar”, comentó.

Según Cepeda González, las y los nuevos directores también tienen que cubrir el perfil de la confianza pues no va a poner a gente que no conozca o no pueda poner el aval ante alguno de ellos pues “al final del día quien responde soy yo”.