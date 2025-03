Alcalde de Viesca niega que se envió a la Policía para reprimir a manifestantes

El alcalde de Viesca, Jorge Vélez Sandoval negó que se haya enviado a la Policía Municipal para reprimir violentamente a las personas del ejido Villa de Bilbao que bloquearon la carretera por la falta de agua y aclaró que el altercado fue entre uno de los manifestantes y uno de las personas que se desesperó por el bloqueo, ya que ese día se desarrollaba una carrera, por lo tanto había una buena afluencia de visitantes y estaban molestos porque no se les permitía pasar.

Dijo que en el vídeo que circuló por redes sociales y que también fue enviado al Siglo de Torreón se tergiversó el hecho, incluso declaró que acudió para platicar con los inconformes, ya que, aunque el servicio de agua potable lo administra el Simas Rural, como alcalde moralmente está obligado a apoyar a la ciudadanía y también acudió el gerente del organismo operador de agua, José Antonio Gutiérrez Jardón para dar respuesta a los inconformes.

“Hablé con el gerente del Simas, con Gutiérrez Jardón por que yo no podía llegar a la manifestación sin tener una respuesta o que me acompañaran alguien del Simas Rural, porque, si no iba a llegar a solucionar nada o a dar informes de nada, sin un sustento y entonces llegó el y casi a la par llegué yo”.

El alcalde mencionó que de acuerdo a lo que se les explicó el ejido lleva una semana y no un mes sin el vital líquido, debido a que la noria que se encuentra en cabecera municipal se le “quebraron siete tramos” y al seguir funcionando sin sacar nada de líquido el motor se quemó, por lo que únicamente funciona el pozo que se encuentra en Venustiano Carranza, por lo tanto, hay baja la presión y no les llega el agua.

Otra situación que se les dijo en el Simas Rural es que más del 80 por ciento de la comunidad no paga el líquido , incluso hay familias que tienen rezagos de hasta 30 años de servicio, pero esa situación es prácticamente todos los ejidos, por lo que organismo tienen dificultades financieras para cubrir con los mantenimientos preventivos, reparaciones que se necesiten y demás “detalles” que surgen en el momento.

No obstante, Gutiérrez Jardón les dijo a los inconformes que a más tardar mañana miércoles quede reparada la bomba y por lo que corresponde al municipio se repartió el agua en pipas desde el viernes y hoy martes todavía se envió el camión cisterna.

“El Simas no es una empresa municipal, entonces yo les dije que iba por que era su representante y estoy obligado a apoyarlos pa' ir con el gerente, pero también les dije; ustedes también apóyenme, traigan su recibo pagado para yo también hacerla de bronca y pos' nomás dos me respondieron”.

Vélez Sandoval dijo que, se les hizo ver que estaban en su derecho de manifestarse, de reclamar la falta de agua, pero también se debería respetar el derecho del libre tránsito y como la protesta fue en fin de semana y se desarrollaba una carrera, por lo tanto un buen número de familias visitaron el municipio, pero afirmó que solamente se envió a los policías para que hubiera orden, sin embargo un motociclista se desesperó por que no le permitían el paso y le “echó” el vehículo y una persona le quería pegar con un bate y fue cuando intervinieron los agentes, por lo que reiteró que no fue la policía quien trató de retirarlos a “garrotazos”.

“Ellos me decía que los policías no hicieron nada, pero si hicieron por que dejaron que la situación no llegara a mayores, lo que pasa es que se mal informó en las redes sociales”.