Alcalde de Torreón, se llevará ‘de tarea’ contrato que adjudicó Simas por 16mdp

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González dijo que se llevará de tarea el tema del contrato por más de 16 millones de pesos que adjudicó el Simas en la recta final de la pasada administración municipal para la ejecución de la obra pública consistente en el Diagnóstico y rehabilitación de fuentes de abastecimiento y equipo de bombeo de agua potable (40 pozos, de alrededor de 96).

En rueda de prensa ofrecida este lunes, comentó que es un asunto que regularmente ve el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento como órgano descentralizado pero que “yo me lo llevo de tarea, yo lo investigo y les paso el dato, no sé, pero sí sé algo, yo soy el presidente del Consejo, más no sé qué había, porque sí había algo que no entienden de tiempos, sí tuvimos al final y al principio una serie de problemática en algunos de los pozos, sobre todo cuando algunos se apagaron por un consumo por parte de Agua Saludable”. Esto en referencia a la suspensión del servicio de Agua Saludable para La Laguna que provocó que el Simas reintegrara seis pozos para abastecer a la población que habita en el sector norponiente.

El presidente municipal, comentó que el mantenimiento a los pozos es un tema que no se puede detener y que lo que están haciendo ahora, es atender la telemetría para el control y el monitoreo a distancia de las fuentes de abastecimiento.

La convocatoria se hizo mediante la Licitación Pública Nacional No. LO-64-018-805035997-N1-2024. La fecha de publicación en CompraNet se llevó a cabo el 17 de diciembre de 2024, la Junta de Aclaraciones fue el 20 de diciembre de 2024, la visita a instalaciones el 19 de diciembre de 2024 pero no se presentó ningún licitante al acto y la presentación y apertura de proposiciones el 27 de diciembre de 2024.

Según el acta de fallo, se determinó que la proposición presentada por el Grupo Integrador de Servicios de Edificación S.A. de C.V. (el único licitante que se registró) con un importe de 16 millones 532 mil 134.76 pesos sin I.V.A., fue solvente porque cumple las condiciones legales, técnicas y económicas y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

El representante de la empresa es Farid Alí Ibarra Nassar. Se dio a conocer que la firma del contrato sería el pasado 31 de diciembre de 2024 a las 13:00 horas mientras que la fecha del inicio de los trabajos se programó para el 2 de enero de 2025 y el plazo de ejecución de los mismos es de 100 días naturales.