Alcalde de Torreón presenta terna de candidatos para gerencia general del Simas

En punto de las 18:00 horas de este lunes, se realizará la sesión de instalación del Consejo Directivo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Torreón por lo que el alcalde Román Alberto Cepeda González presentó esta mañana la terna de candidatos para ocupar la gerencia general por el periodo 2025-2027.

Se trata de Rogelio Vizuett Fragoso, contador público y quien ha trabajado en la Secretaría de Finanzas de Coahuila, en Simas Torreón y en la Comisión Nacional de Zonas Áridas (Conaza) así como Julio Fisher Alcaraz, ingeniero químico administrador por el Tecnológico de Monterrey además de que ha sido subdelegado y delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores y participó en el programa de Agua Saludable para La Laguna.

El último que nombró el presidente municipal fue Roberto Escalante González, ingeniero civil por el Tecnológico de Monterrey, con maestría de Vías Terrestres y Gestión Pública y en la pasada administración municipal de Román Cepeda, fue director del Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV).

Esta tarde se tomará protesta a quien resulte electo por el Consejo, durante su primera sesión ordinaria.

El presidente municipal dijo que hay premura en la designación del gerente general, sobre todo porque el Simas se encuentra en un proceso de saneamiento completo. “No hablo de saneamiento de agua, hablo de saneamiento financiero, operativo, administrativo, es importante que no se pierda eso, y ahorita hay obras que están iniciando, en este momento de gran calado”, apuntó.

Aseguró que Eduardo Terrazas Ramos, exgerente general y ahora Contralor Municipal hizo un resumen completo del Simas que habrá de entregar a la nueva persona que ocupe el cargo.

Según Cepeda González, “el Simas que yo tomé, es muy diferente al que hoy le entrega la anterior administración al de hoy, es un Simas que opera, es un Simas que funciona, es un Simas que tiene todavía muchas áreas de oportunidad, hay mucho que hacer en el sistema, un sistema que tenía un abandono histórico, no es suficiente tres años para hacer lo que uno quisiera hacer pero lo que sí sé y lo que le puedo decir a la ciudadanía es que he cumplido con la parte que me toca”.