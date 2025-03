Alcalde de Torreón entrega techumbre de 2.5 mdp y dice 'ladren perros, que seguiremos avanzando'

El alcalde de Torreón Román Alberto Cepeda González entregó este jueves una techumbre de aproximadamente 2.5 millones de pesos en la colonia El Kiosko; según se informó, los habitantes de este sector y de sus alrededores, tenían más de una década esperando por la construcción de dicha estructura.

Durante el evento, el presidente municipal también anunció la construcción del Parque Lineal Oriente, con el cual se buscará reconstruir el tejido social y que comprende alrededor de 3.5 kilómetros. Dijo que se espera iniciar el proyecto del parque a más tardar el próximo mes de abril y que su conclusión sería este mismo año, aunque aún no se tiene definido el monto de inversión.

A la entrega oficial de la techumbre en la colonia El Kiosko, asistieron colonos, funcionarios municipales y estatales, entre otros.

Antes del discurso de Cepeda González, el coordinador de Mejora en Torreón, Hugo Dávila Prado, destacó la labor conjunta con el Gobierno del Estado, y reconoció al presidente municipal por el trabajo desempeñado en las colonias de la ciudad. Mencionó que el Municipio llega a cada rincón de Torreón con obras como la techumbre y que “a los de enfrente les molesta, nos las critican, y nos dicen, pues que sigan ladrando porque es señal de que vamos avanzando, felicidades por todo tu trabajo alcalde”.

Acto seguido, el alcalde dijo que cuando hay unión, acuerdo y compromiso hay resultados y que hay mucho que hacer pues Torreón está creciendo al igual que Coahuila, aunque el presupuesto no es de ese mismo tamaño. Por ello, comentó que es importante priorizar las obras y que en el Municipio se están haciendo acciones y obras de drenaje, pavimento, perforación de pozos y más plazas que rehabilitar y otras nuevas por construir.

El edil mencionó la rehabilitación del Centro Histórico y que en el mes de abril se va a presentar el Plan Municipal de Desarrollo.

“Cuando uno es gobierno, cuando a uno ya le dieron la confianza como a un servidor y a los regidores que el día de hoy nos acompañan, no hay otra forma de regresarle a la ciudadanía, no se vale con discursos, no se vale con de esas ching… ¿cómo se llaman las que mandan por teléfono', pues cadenas y WhatsApp, no, aquí se hace hechos, con realidades, en nuestra tierra que es la misma, que es La Laguna, que es Torreón, se dice ‘hechos son amores y no buenas razones’, por eso decía Hugo, cuando los perros ladran, señal que vamos avanzando, ladren perros que seguiremos avanzando, porque el compromiso es con Torreón, con La Laguna y con Coahuila, con hacer equipo con el gobernador y por supuesto con hacer equipo con lo más valioso que tiene esta tierra, que es su gente, que son mujeres y hombres que es lo que distingue a Torreón, que trabajan, que se comprometen…”.

CARACTERÍSTICAS DE LA TECHUMBRE

El director de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab, informó que la techumbre tiene más de 7.5 toneladas de acero en 12 columnas aisladas, piso de concreto, dos porterías y tableros nuevos para básquetbol y fútbol, y cuenta con diez reflectores de 200 watts para que esté iluminada toda la noche con encendido automático en una pieza. Esta sería la quinta techumbre que entrega la actual administración.