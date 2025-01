Alcalde de Torreón dice que no hay impedimento para dar segundas oportunidades a ex policías

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González dijo que no hay ningún impedimento para otorgar segundas oportunidades a ex policías que deseen integrarse de nueva cuenta a las filas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), siempre y cuando su baja haya sido por un tema de carácter personal. Además de que se encuentre dentro del marco legal y que no sea por alguna conducta contraria a las normas disciplinarias o a los principios de actuación previstos en la reglamentación.

Comentó que en el caso de los ex policías, pueden omitirse o disminuir las horas de capacitación además de que la convocatoria es abierta y que la intención es crecer en el número de elementos policiacos de manera paulatina. “Pero con mucha claridad y sobre todo yéndonos hacia lo cualitativo más que lo cuantitativo y eso no hay ningún problema. Incluso sería un motivo de carácter laboral, yo creo quienes hayan ya pertenecido y su baja haya sido en el marco legal y por un tema de carácter personal, no por un orden que impida su ingreso, por supuesto que bienvenidos”, declaró.

La DSPM mantiene vigente la convocatoria para todas aquellas personas interesadas en continuar su carrera policial en este año 2025. La fecha límite para el registro es el próximo 14 de marzo y los requisitos para poder postularse son: formación inicial, edad de 19 a 45 años, escolaridad mínima secundaria, cartilla militar liberada (solo hombres) y presentar la credencial del INE del estado de Coahuila.

La corporación policiaca informó que algunos beneficios de contratación son sueldo competitivo, prestaciones de ley, seguridad laboral, horarios rotativos, capacitaciones constantes y contratación inmediata.

La documentación se puede entregar en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal ubicada en Periférico Raúl López Sánchez sin número en el Parque Industrial La Amistad. Quienes requieran mayor información pueden contactar a la licenciada Dulce Ramírez, al número de teléfono 871-676-54-34. El horario de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde.