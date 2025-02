Alcalde de Torreón anuncia posible inauguración del Corredor Matamoros, obra costó 22 mdp

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, dijo que esta semana finalmente se podría inaugurar el Corredor Matamoros, obra en la que el Municipio invirtió cerca de 22 millones de pesos y que consta de alrededor de 400 metros lineales, desde la calzada Colón hasta la calle Galeana, a la altura de la Plaza Mayor.

"Esta misma semana, jueves o viernes yo les doy a conocer puntualmente el día y la hora, pero esta misma semana, concluido ya al 100 por ciento ahora sí. Prácticamente estaba terminado desde hace tiempo pero había cableado que por alguna razón de tramitología de algunas de las dependencias federales y Telmex se había retrasado un poquito pero ya, ya quedó ahora sí", aseguró.

Por su parte, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, director de Obras Públicas dijo que antes de la entrega de la obra, s e revisará a fondo que no haya ninguna falla , y que aunque no le compete al Municipio, se corroborará que las personas que habitan en el sector, no tengan problemas de energía eléctrica, voz y datos.

El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para evitar actos de vandalismo pues durante la ejecución de la obra, se reportó grafiti en algunas señaléticas, así como rompimiento del concreto "de una manera deliberada, directa, con un martillo, todo ese tipo de daño, bueno, son temas que a la ciudadanía, nos cuesta a todos, no le cuesta a la dirección, no le cuesta al Municipio, le cuesta a todos y pues bueno, un llamado porque sí se sufre ese tipo de vandalismo". Von Bertrab Saracho dijo que la obra se mantuvo semiabierta.

En el trienio pasado, este proyecto se planteó como una de las cinco obras mencionadas como emblemáticas, tanto por el monto de inversión, pero p rincipalmente por el impacto en la imagen urbana y espacios de convivencia para las familias , aunado a que será parte de lo que se ha llamado Distrito Colón, que involucra las mejoras practicadas en esa calzada.

En el Corredor Matamoros, se propuso un reordenamiento de la vialidad, priorizando al peatón y haciendo un modelo de calle que cumpliera con las necesidades actuales según el uso de suelo de los lotes, permitiendo la continuación de la ciclovía que se encuentra en la calzada Colón. Se consideró vegetación, mobiliario urbano como bolardos metálicos, aparca bicicletas, parquímetros virtuales, luminarias, bancas de concreto y contenedores de basura, además de trabajos de drenaje y señalética, entre otros.

De acuerdo a las bases para la adjudicación del contrato de obra pública, mediante la segunda vuelta de la Licitación Pública Nacional LPN-DGOPTOR-015-2023, la fecha de inicio de la obra sería el 18 de diciembre de 2023 con un plazo de ejecución de 180 días calendario. La obra se adjudicó a TCC Obras e Infraestructura S.A. de C.V. por el orden de 20 millones 850 mil 888.31 pesos más I.V.A. A más de un año, la obra no se ha podido inaugurar por diversas cuestiones técnicas.