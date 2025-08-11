Gómez Palacio y Lerdo Recolección de basura DIF Gómez Palacio CFE Gómez Palacio Lerdo

Alcalde de Lerdo supervisó obras de pavimentación de calle Aquiles Serdán en Ciudad Juárez





DIANA GONZÁLEZ

El alcalde, Homero Martínez Cabrera, supervisó la conclusión de los trabajos de pavimentación en la calle Aquiles Serdán, en Ciudad Juárez.

Durante su recorrido, el alcalde exhortó a los conducir con responsabilidad, respetando los límites de velocidad y la señalética que será instalada en los próximos días por la Dirección de Tránsito y Vialidad.

Destacó que esta vialidad es ampliamente utilizada por el transporte público y como acceso principal a la unidad deportiva de la localidad, así como a centros de trabajo y emprendimiento.

Asimismo, anunció que esta semana iniciarán los trabajos de pavimentación en la calle Abraham González, lateral que interconecta con el Par Vial Villa Juárez, sumando más de 20 mil metros cuadrados de pavimento únicamente en estas dos vialidades.

El alcalde agradeció el apoyo de la autoridad estatal: "Le ha apostado a la construcción de este par vial en este sector de Ciudad Juárez, lo que facilitará el acceso y tránsito de cientos de habitantes que anteriormente carecían de pavimentación”, concluyó.




               
               


               

               
               

               
               
               
