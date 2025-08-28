Gómez Palacio y Lerdo Gómez Palacio Lerdo Ayuntamiento de Gómez Palacio

Alcalde de Lerdo se reunió con trabajadores elevados a 'considerados' por el Cabildo

DIANA GONZÁLEZ

Este jueves, tras la sesión de Cabildo en la que se aprobó por unanimidad la propuesta de elevación a considerados de 28 empleados del Ayuntamiento, el alcalde, Homero Martínez, sostuvo un encuentro en su despacho presidencial con los beneficiados, a quienes agradeció por su dedicación y años de servicio en favor de la ciudadanía.

Durante el encuentro, el edil felicitó a los 28 nuevos considerados y resaltó el trabajo realizado en beneficio de los empleados sindicalizados. Reiteró que su administración ha actuado con respeto y transparencia al otorgar estos reconocimientos, cumpliendo con los procedimientos correspondientes, ya sea por antigüedad o por dictamen médico.

“Ahora les toca ir a casa y descansar; quédense tranquilos, su esfuerzo y dedicación han sido reconocidos”, señaló el Alcalde. Asimismo, recordó que durante su gestión se ha hecho un esfuerzo constante para cumplir en tiempo y forma con los incentivos estipulados en el contrato colectivo del sindicato de trabajadores.

El edil estuvo acompañado por el líder sindical, Valentín Antúnez, y el director de Recursos Humanos, Ángel Mendoza Cebrián. Por su parte, los trabajadores recién considerados expresaron su agradecimiento al presidente municipal, Homero Martínez, por este reconocimiento y por la forma respetuosa en que se llevó a cabo el proceso.


               
               


               

               
               

               
               
               
