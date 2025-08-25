Alcalde de Lerdo recorre la DSPM con autoridades de seguridad

En el marco de la Mesa de Construcción de la Paz, realizada en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), el presidente municipal de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, encabezó un recorrido en compañía de representantes de instituciones de seguridad como el Mando Especial Laguna, el 72/o Batallón de Infantería, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad.

Durante el recorrido, el edil mostró las instalaciones del complejo de Seguridad que fue construido durante su administración, en beneficio de la ciudadanía. Dicho espacio alberga dependencias municipales como Tránsito, Juez Cívico y el Corralón Municipal.

Asimismo, las autoridades supervisaron el Sistema de Monitoreo Municipal (SIMOM), el cual se encarga de vigilar a través de cámaras los espacios públicos del municipio. Este proyecto, que actualmente se encuentra en su primera etapa, contempla también la integración de diferentes negocios comerciales al sistema, para reforzar la seguridad en la ciudad.

El edil agradeció a las corporaciones de seguridad por su labor en beneficio de Lerdo, resaltando que gracias al trabajo coordinado se logró atender de manera preventiva cada rincón del municipio.