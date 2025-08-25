Alcalde de Lerdo encabeza su última Mesa de Seguridad y Paz

Este lunes, teniendo como sede las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, el alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, encabezó la última reunión de la Mesa de Construcción de la Paz durante su gestión, donde aprovechó para agradecer a las distintas corporaciones de seguridad de la región por la coordinación en tareas de prevención y reacción ante cualquier emergencia.

El edil estuvo acompañado por Joel Vega Gasga, Jefe Estado Mayor del Mando Especial Laguna; Francisco Ángeles Zapata, Vicefiscal; Héctor Martínez López, director de Seguridad Pública; y Alfredo Estala, coordinador de la Mesa de la Paz.

Martínez Cabrera reconoció la participación de cada una de las dependencias que integran la Mesa de la Paz en la región Laguna de Durango, por los resultados obtenidos en beneficio de los lerdenses. Destacó que durante su administración Lerdo se mantuvo como uno de los municipios más seguros del país, con una alta percepción de seguridad, impulsando programas de prevención del delito y trabajando en coordinación con los tres órdenes de gobierno.

Por su parte, los representantes de las dependencias participantes presentaron los informes semanales de acciones realizadas en favor de la ciudadanía, entre las que destacan: el 72/o Batallón de Infantería, la Guardia Nacional, el CNI Laguna, la PID Laguna, el C4 Laguna y la Policía Estatal.