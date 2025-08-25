Gómez Palacio y Lerdo Lerdo Ayuntamiento de Gómez Palacio Mantenimiento vial Bomberos Extorsiones

Lerdo

Alcalde de Lerdo encabeza su última Mesa de Seguridad y Paz

Alcalde de Lerdo encabeza su última Mesa de Seguridad y Paz

Alcalde de Lerdo encabeza su última Mesa de Seguridad y Paz

DIANA GONZÁLEZ

Este lunes, teniendo como sede las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, el alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, encabezó la última reunión de la Mesa de Construcción de la Paz durante su gestión, donde aprovechó para agradecer a las distintas corporaciones de seguridad de la región por la coordinación en tareas de prevención y reacción ante cualquier emergencia.

El edil estuvo acompañado por Joel Vega Gasga, Jefe Estado Mayor del Mando Especial Laguna; Francisco Ángeles Zapata, Vicefiscal; Héctor Martínez López, director de Seguridad Pública; y Alfredo Estala, coordinador de la Mesa de la Paz.

Martínez Cabrera reconoció la participación de cada una de las dependencias que integran la Mesa de la Paz en la región Laguna de Durango, por los resultados obtenidos en beneficio de los lerdenses. Destacó que durante su administración Lerdo se mantuvo como uno de los municipios más seguros del país, con una alta percepción de seguridad, impulsando programas de prevención del delito y trabajando en coordinación con los tres órdenes de gobierno.

Por su parte, los representantes de las dependencias participantes presentaron los informes semanales de acciones realizadas en favor de la ciudadanía, entre las que destacan: el 72/o Batallón de Infantería, la Guardia Nacional, el CNI Laguna, la PID Laguna, el C4 Laguna y la Policía Estatal.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Gómez Palacio y Lerdo

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Lerdo

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Gómez Palacio y Lerdo
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Alcalde de Lerdo encabeza su última Mesa de Seguridad y Paz


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409136

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx