Alcalde de Lerdo critica la falta de estabilidad en el servicio de Agua Saludable

El municipio de Lerdo, donde se encuentran la derivadora, planta de bombeo y planta potabilizadora de Agua Saludable para La Laguna (ASL) nuevamente ya no recibe nada de agua de este proyecto federal. Este jueves el alcalde, Homero Martínez Cabrera, pidió de forma respetuosa que mejor le permitan al Ayuntamiento surtir toda el agua que reciben los lerdenses a través de las vías convencionales, es decir, que sea el Municipio a través del Sapal el que surta a los ciudadanos como siempre se ha hecho para evitar las constantes fluctuaciones en la presión de agua, ya que Agua Saludable no logra estabilizar sus aforos.

"Nosotros no tenemos mayor problema en que nos dejen seguir suministrando el agua a través de nuestros pozos de manera tradicional. Yo con mucho respeto pediría pues que si van a echar a funcionar la planta que ya la dejen definitivamente, porque para nosotros, para el sistema de agua, representa un gran problema que esté de manera intermitente y que un día te den agua y diez días no. Yo no sé qué les pase que no controlan, y de repente mandan 400 litros de agua por segundo y eso me destroza las tuberías entonces pues es un tema que yo consideraría que es un reto que echen a funcionar adecuadamente la planta", dijo el alcalde.

El alcalde, Homero Martínez Cabrera, consideró muy positiva la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a Durango para ver si ya hay algún cambio en Agua Saludable que hasta la fecha no ha logrado funcionar adecuadamente.

"Yo espero que nos traiga buenas noticias porque, pues el Agua Saludable sigue sin funcionar ¿Verdad? Otra vez la semana pasada no nos han estado entregando agua entonces yo espero que venga a meter orden porque para nosotros es muy complicado, sobre todo por ser el primer municipio, que entre y salga el agua porque de repente te nos mandan 200 litros, de repente cero, de repente entonces se despresurizan las líneas de aquí de la ciudad", dijo el alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera.

El alcalde consideró que sería muy bueno que la presidenta de México pueda ver en la Comarca Lagunera todos los temas referentes a Agua Saludable para La Laguna al ser un proyecto prioritario federal de gran relevancia para la población: "Que pueda meter mano y que pueda meter orden administrativo para que funcione ese proyecto", señaló el edil.

Comentó que a ciencia cierta se desconoce el motivo por el cual Agua Saludable para La Laguna no logra operar de manera estable en sus aforos y presión de agua luego de que concluyó el contrato con la empresa a cargo de la potabilizadora y se contrató otra nueva, según tiene entendido.

"En ese sentido, pues empezó 8 días y después fue bajando el agua que nos estuvieron entregando hasta llegar a 40, a 20 y a cero litros por segundo. Tenemos prácticamente una semana que no nos están entregando un solo litro". aseguró.

Enfatizó que le genera menos problemas con el servicio que se presta a la ciudadanía que le permitan de forma tradicional suministrar el agua potable a través del Sistema San Fernando, que es un sistema municipal que depende del Sapal.

"Nosotros estamos haciendo lo que nos toca a través de nuestros pozos. Ahorita estoy dándole un mantenimiento integral al pozo número 5, que traíamos ahí problemilla y ya se está atendiendo y en eso pues este estar previstos", dijo el alcalde.

Enfatizó que es un problema ya para el Ayuntamiento de Lerdo las fluctuaciones en el agua que proviene del Sistema de Agua Saludable para La Laguna porque es muy irregular y en ocasiones no se recibe nada de agua y en otras llega demasiada y rompe las tuberías ocasionando fugas.

"Para mí me representa un problema que llegue mucha agua de repente y luego nada y de repente las tuberías se quedan vacías y agarran aire y eso origina problemas al municipio", señaló.

En la zona rural

Comentó que actualmente tiene Lerdo 12 pozos funcionando para abastecer la ciudad y que en el sector de Nazareno están trabajando con los cuatro pozos: "Allá estoy contento porque con el nuevo pozo ya presurizamos La Campana y Nazareno, inclusive ahorita estoy haciendo una línea de a través del propio Sistema de Agua, de casi un kilómetro, para darle una vuelta porque atravesaba un particular ahí en la altura de La Campana y resulta que los 'huachicoleaban' el agua, entonces, ahorita se está haciendo ese gasto le estoy metiendo una inversión con la finalidad de garantizar el abasto en Nazareno III y La Campana y con ello yo creo que no tenemos mayor problema en esas comunidades", dijo el alcalde.