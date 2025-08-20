Alcalde de Lerdo brindó mas de 185 mil atenciones ciudadanas en su gestión

Gómez Palacio y Lerdo Medio Ambiente Lerdo Elecciones Durango Personas con discapacidad Alumbrado público

DIANA GONZÁLEZ

A través de las audiencias públicas, realizadas cada semana tanto en la Presidencia Municipal como en giras en diferentes colonias populares y comunidades rurales, el alcalde, Homero Martínez Cabrera, dialogó cara a cara con la ciudadanía para escuchar sus necesidades, quejas, peticiones y problemáticas, brindando más de 185 mil atenciones durante su gestión.

Posterior a las sesiones de cabildo, el alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, atendió a los ciudadanos que acudieron desde muy temprano para solicitar algún apoyo o exponer alguna situación inherente a su gobierno. También atendió siempre las inquietudes y cuestionamientos de los representantes de los medios de comunicación al término de estas sesiones de Cabildo cada semana durante los tres años.

El principal objetivo de las audiencias públicas con los ciudadanos es mantener la cercanía con la gente, brindando las facilidades necesarias y gestionando apoyos en materia de salud, educación, deporte y trabajo así como ordenar directamente la resolución de problemas municipales a las diferentes áreas.

Entre las peticiones resueltas destaca la entrega de manera gratuita lentes graduados, aparatos auditivos y una cantidad mayor a 12 mil aparatos funcionales, como sillas de ruedas, sillas PCI y PCA, andadores normales y con asiento, bastones de cuatro puntos, bastones guía, muletas y más.

También se brindaron cirugías de la vista beneficiado a más de 600 familias, gracias al convenio de colaboración que mantiene con el Centro Oftalmológico Universitario, y se ha gestionado el apoyo con DIF Estatal para más de 500 operaciones de estrabismo.


A través de la Dirección de Atención Ciudadana, se han atendido a miles de ciudadanos que requieren orientación para realizar algún trámite, y gracias a las campañas sociales de esta dependencia municipal, se ha beneficiado a más de 60 mil ciudadanos con la entrega gratuita de medicamento.






               
               


               

               
               

               
               
               
