Alberto Vázquez es muy feliz en La Laguna

Alberto Vázquez ha convertido a la Comarca Lagunera en su hogar y en verdad que es muy feliz.

El cantante y actor es originario de Guaymas, Sonora, pero desde hace muchos años se vino a radicar a La Laguna.

El intérprete de éxitos como Si la invitara esta noche y Maracas radica en el Rancho Santa Julia.

Ahí, Alberto se encuentra muy contento al lado de sus seres queridos.

En ocasiones, Vázquez sale a algunos restaurantes laguneros o a eventos de sus seres queridos, como el ArtFest Laguna, en donde brilló su hijo Coco, quien canta, baila y toca el piano, entre otros talentos.

Pero lo mejor es que Alberto seguido sube videos desde el rancho en donde canta algunos de sus temas y otros de variados artistas que a él le fascinan.

Recientemente, el cantante subió un video en el que interpreta el clásico This is my Song, del fallecido Charlie Chaplin.

"Siempre he dicho que Charlie Chaplin ha sido un compositor con canciones únicas, todas ellas se han vuelto clásicas. Esta es una de ellas, This is my song", posteó junto al clip.

De inmediato recibió elogios de sus seguidores: "Por el momento creí que era grabado. Su voz se escucha intacta y muy hermosa. Un gusto escucharlo", "Alberto, con tu voz intacta como en los 60, ¡qué gusto verte pleno!", y "¡Genio y figura hasta la sepultura! Es una voz única en el universo. Debería ser declarado patrimonio de la humanidad su voz", fueron algunos comentarios de sus fans.

En febrero pasado, además de enviar un afectuoso saludo de San Valentín a sus seguidores, Vázquez colocó otro clip en el que aparece cantando la melodía Jezabel.

En una pasada entrevista, Alberto comentó que la Comarca Laguna es y será un lugar muy querido para él.

El artista es, sin duda, uno de los grandes talentos que ha dado este país.

